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The Rock

Скала, 1996

1996 / США
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41 голос Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме

С неприступного острова в океане, где расположена знаменитая тюрьма Алькатрас, приходит тревожное сообщение: он захвачен группой бойцов во главе с опальным генералом, который угрожает стереть Сан-Франциско с лица земли, если его требования не будут выполнены. У правительства - всего 24 часа, чтобы спасти миллионы жизней. Специалист по химическому оружию и отряд специального назначения ждут приказа. Но только один человек может проникнуть в плавучую крепость - секретный агент британской разведки Джон Патрик Мэйсон, о котором неизвестно ничего... кроме того, что однажды ему уже удалось бежать из идеальной тюрьмы...

8.2 Оцените
41 голос Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 2 часа 14 минут
Год выпуска 1996
Премьера в России 12 октября 1996
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 7 июня 1996
Возраст 16+
Режиссер
Майкл Бэй
Майкл Бэй
В ролях
Шон Коннери
Шон Коннери
Николас Кейдж
Николас Кейдж
Эд Харрис
Эд Харрис
Майкл Бьен
Уильям Форсайт
Уильям Форсайт
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Скала 2 постера
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