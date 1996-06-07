Скала, 1996

С неприступного острова в океане, где расположена знаменитая тюрьма Алькатрас, приходит тревожное сообщение: он захвачен группой бойцов во главе с опальным генералом, который угрожает стереть Сан-Франциско с лица земли, если его требования не будут выполнены. У правительства - всего 24 часа, чтобы спасти миллионы жизней. Специалист по химическому оружию и отряд специального назначения ждут приказа. Но только один человек может проникнуть в плавучую крепость - секретный агент британской разведки Джон Патрик Мэйсон, о котором неизвестно ничего... кроме того, что однажды ему уже удалось бежать из идеальной тюрьмы...