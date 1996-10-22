Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Во время ареста крупного наркобарона, погибают три полицейских, один — тяжело ранен. Вся полиция поставлена на ноги в поисках убийцы. А он сам приходит с повинной и с блестящим адвокатом. Назначенный окружным прокурором Нью-Йорка обвинитель — молодой, принципиальный Шон Кейси — сын раненного полицейского. Он уверенно доводит дело до победного конца. Преступник получает пожизненный срок, а выигранный процесс становится отправной точной в блестящей карьере Шона. Но вскоре выясняется, что весь полицейский департамент, где работал отец Шона, давно погряз в коррупции, а все полицейские брали и берут взятки от нарокторговцев…
|22 октября 1996
|Россия
|16+
|22 октября 1996
|Великобритания
|19 июня 1997
|Германия
|27 февраля 1998
|Греция
|21 марта 1997
|Испания
|16 мая 1997
|Италия
|22 октября 1996
|Казахстан
|18 декабря 1997
|Руанда
|16 мая 1997
|США
|15 января 1998
|Сингапур
|22 октября 1996
|Украина
|10 сентября 1997
|Франция
|TP