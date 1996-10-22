Sean Casey Два крысиных у#ка? Крысиных у#ка! Ты взял деньги у самого крупного дилера Гарлема. Ты дал ложные показания на его суде. Ты участвовал в заговоре, чтобы его убрать, когда он отказался платить больше, а теперь предлагаешь сдать семерых других копов, чтобы спасти себя, и при этом называешь их крысиными у#ками? Ты был копом, Джо, а теперь ты — отбросы! Ты — ничто!