Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Улыбка. Зарождение зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Ночь над Манхэттеном
Постер фильма Ночь над Манхэттеном
Рейтинги
6.6 Рейтинг IMDb: 6.7
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Ночь над Манхэттеном

Ночь над Манхэттеном

Night Falls On Manhattan 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Во время ареста крупного наркобарона, погибают три полицейских, один — тяжело ранен. Вся полиция поставлена на ноги в поисках убийцы. А он сам приходит с повинной и с блестящим адвокатом. Назначенный окружным прокурором Нью-Йорка обвинитель — молодой, принципиальный Шон Кейси — сын раненного полицейского. Он уверенно доводит дело до победного конца. Преступник получает пожизненный срок, а выигранный процесс становится отправной точной в блестящей карьере Шона. Но вскоре выясняется, что весь полицейский департамент, где работал отец Шона, давно погряз в коррупции, а все полицейские брали и берут взятки от нарокторговцев…

Страна США
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 1997
Премьера в мире 22 октября 1996
Дата выхода
22 октября 1996 Россия 16+
22 октября 1996 Великобритания
19 июня 1997 Германия
27 февраля 1998 Греция
21 марта 1997 Испания
16 мая 1997 Италия
22 октября 1996 Казахстан
18 декабря 1997 Руанда
16 мая 1997 США
15 января 1998 Сингапур
22 октября 1996 Украина
10 сентября 1997 Франция TP
MPAA R
Сборы в мире $9 889 670
Производство Paramount Pictures, Spelling Films
Другие названия
Night Falls on Manhattan, El lado oscuro de la justicia, Nacht über Manhattan, Dans l'ombre de Manhattan, La nit cau sobre Manhattan, La noche cae sobre Manhattan, La nuit tombe sur Manhattan, Manhattan pimeduses, Manhattanre leszáll az éj, Naktis virš Manheteno, Noaptea în Manhattan, Noc na Manhattanie, Noc na Manhattanu, NY<ニューヨーク>検事局, O Lado Obscuro da Lei, Prove apparenti, Sombras da Lei, Yö saapuu Manhattanille, Βρώμικες υποθέσεις στο Μανχάταν, Ніч над Мангеттеном, Ноћ пада на Менхетн, Ночь над Манхэттеном, Нощ се спуска над Манхатън
Режиссер
Сидни Люмет
Сидни Люмет
В ролях
Энди Гарсия
Энди Гарсия
Иэн Холм
Иэн Холм
Джеймс Гандольфини
Джеймс Гандольфини
Лена Олин
Лена Олин
Шик Махмуд-Бей
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Ночь над Манхэттеном
Чужой среди нас 5.6
Чужой среди нас (1992)
Личный досмотр 6.1
Личный досмотр (2004)
Вопросы и ответы 6.6
Вопросы и ответы (1990)
Глория 5.7
Глория (1999)
Виновен вне подозрений 5.7
Виновен вне подозрений (1993)
Интенсивная терапия 5.7
Интенсивная терапия (1997)
Признайте меня виновным 7.4
Признайте меня виновным (2006)
Принц города 7.5
Принц города (1981)
Долгий день уходит в ночь 7.6
Долгий день уходит в ночь (1962)
Бег на месте 7.6
Бег на месте (1988)
Серпико 7.8
Серпико (1973)
Игры дьявола 7.1
Игры дьявола (2007)

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 12 голосов
6.7 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Sean Casey Два крысиных у#ка? Крысиных у#ка! Ты взял деньги у самого крупного дилера Гарлема. Ты дал ложные показания на его суде. Ты участвовал в заговоре, чтобы его убрать, когда он отказался платить больше, а теперь предлагаешь сдать семерых других копов, чтобы спасти себя, и при этом называешь их крысиными у#ками? Ты был копом, Джо, а теперь ты — отбросы! Ты — ничто!
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Не «лютый» плагиат, но осадочек есть: эти 5 советских сказок почти точь-в-точь с западными, а вы и не подозревали
Угадайте советский фильм только по фразе о еде: тест для тех, кто разбирается в хорошем кино
«Великолепный век» показал только 10% правды про жизнь в гареме: а самое важное утаили от зрителей
Сколько сезонов и серий в «Мистер Ноготь»: включила на замену мрачным детективам и не пожалела – цепляет с первых минут
Свежий российский триллер – №2 после «Ландышей» по популярности: к середине бодро разогнался, а «развязка заинтриговала»
Стэйтем вместо МакКонахи, «запрещенка» и мордобой: Гай Ричи вернулся к корням и снимет «Джентльменов 2.0»
5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ
В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете
Над этой комедией с Джимом Керри в США даже не смеются — а в России цитируют наизусть: давно стала классикой с рейтингом 8
Если пройдете этот тест, вы — точно круглый отличник: 9 слов с коварным ударением, которые ставят в тупик 90% людей
Осталась совсем одна: что будет с тяжелобольной дочерью Алексея Баталова после смерти матери
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше