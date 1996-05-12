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Постер фильма Интимный дневник
5.4
Киноафиша Фильмы Интимный дневник
5.4

Интимный дневник

, 1996
The Pillow Book
Франция, Великобритания, Нидерланды, Люксембург / драма, мелодрама / 18+
Постер фильма Интимный дневник
5.4

О фильме

Нагико покидает дом своего отца, находившегося при жизни в полной зависимости от алчного издателя, расстается с мужем, ненавидящим ее увлечение, и уезжает в Америку, где находит в качестве материала для написания своих дневников красивого юношу-американца (МакГрегор). Именно на его теле она пишет свою первую книгу и отсылает юношу к издателю. Когда после ссоры ее любовник покончил жизнь самоубийством, издатель срезал с него кожу и сделал из нее книгу. Мести за отца и за своего любовника посвящает героиня свои остальные книги.

В ролях

Вивиан У
Вивиан У
Nagiko
Юэн МакГрегор
Юэн МакГрегор
Jerome
Жан-Луи Трентиньян
Жан-Луи Трентиньян
Барбара Лотт
Jerome's Mother
Ютака Хонда
Hoki
Джуди Онгг
The Mother
Хидеко Йосида
The Maid
Йоси Оида
The Publisher
Кен Огата
The Father
Кэн Мицуиси
The Husband
Мивако Каваи
Young Nagiko
Режиссер Питер Гринуэй
Сценарист Сэй-Сёнагон, Питер Гринуэй
Композитор Брайан Ино
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Великобритания / Нидерланды / Люксембург
Продолжительность 2 часа 6 минут
Год выпуска 1996
Премьера в мире 12 мая 1996
Дата выхода
12 мая 1996 Россия 18+
26 декабря 1996 Австралия
15 ноября 1996 Австрия
7 августа 1997 Аргентина 16
23 октября 1996 Бельгия
8 ноября 1996 Великобритания 18
2 января 1997 Венгрия
24 октября 1996 Германия 12
20 февраля 1997 Гонконг III
10 января 1997 Дания
21 февраля 1997 Испания
25 октября 1996 Италия VM14
12 мая 1996 Казахстан
6 июня 1997 Канада
13 февраля 1998 Литва
20 октября 1997 Нидерланды
21 февраля 1997 Норвегия 15
19 октября 1996 Польша
25 октября 1996 Португалия M/16
6 мая 1997 США
28 февраля 1997 Турция
12 мая 1996 Украина
11 октября 1996 Финляндия K-16
12 мая 1996 Франция
17 января 1997 Швеция
21 мая 1997 Эстония
2 декабря 2000 Южная Корея 18
19 июля 1997 Япония
MPAA NC-17
Сборы в мире $2 372 744
Производство Kasander & Wigman Productions, Woodline Films Ltd., Alpha Film Corporation
Другие названия
The Pillow Book, O Livro de Cabeceira, Carte de capatai, Die Bettlektüre, El libro de cabecera, Escrito en el cuerpo, Escrito en la piel, I racconti del cuscino, Intymus dienoraštis, Notes de chevet, Párnakönyv, Peter Greenaway no Makura no sôshi, Pillow Book, Pîtâ Gurînawei no Makuranosoushi, Telo kao knjiga, Tijelo kao knjiga, Tuval bedenler, Κρυφό ημερολόγιο, Записки под възглавката, Записки у изголовья, Интимный дневник, Книга з подушки, ピーター・グリーナウェイの枕草子, 枕边书

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 12 голосов
6.5 IMDb
Обновлено 14 декабря 2023

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