Нагико покидает дом своего отца, находившегося при жизни в полной зависимости от алчного издателя, расстается с мужем, ненавидящим ее увлечение, и уезжает в Америку, где находит в качестве материала для написания своих дневников красивого юношу-американца (МакГрегор). Именно на его теле она пишет свою первую книгу и отсылает юношу к издателю. Когда после ссоры ее любовник покончил жизнь самоубийством, издатель срезал с него кожу и сделал из нее книгу. Мести за отца и за своего любовника посвящает героиня свои остальные книги.
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