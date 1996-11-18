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Постер фильма Звездный путь: Первый контакт
Постер фильма Звездный путь: Первый контакт
Постер фильма Звездный путь: Первый контакт
Рейтинги
7.6 Рейтинг IMDb: 7.6
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3 постера
Киноафиша Фильмы Звездный путь: Первый контакт

Звездный путь: Первый контакт

Star Trek: First Contact 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Восьмая часть всемирно известного сериала о приключениях бесстрашных звездолетчиков в далеком будущем. Посланцы враждебной инопланетной цивилизации проникают в прошлое, и первый контакт человечества с внеземным разумом, способный положить начало новой космической эры, оказывается под угрозой срыва.

Перед экипажем легендарного космического корабля «Энтерпрайз» и его мужественным капитаном Пикардом стоит трудная и опасная задача — помешать осуществлению планов врага и спасти будущее Земли.

Страна США
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 1996
Премьера в мире 18 ноября 1996
Дата выхода
18 ноября 1996 Россия 12+
13 декабря 1996 Австралия
21 февраля 1997 Бразилия
13 декабря 1996 Великобритания
21 августа 1997 Венгрия
19 декабря 1996 Германия
15 мая 1997 Греция
13 декабря 1996 Ирландия 12
22 октября 2025 Исландия 12 year age limit
21 февраля 1997 Испания
14 февраля 1997 Италия
18 ноября 1996 Казахстан
22 ноября 1996 Канада 14A
6 февраля 1997 Нидерланды
28 февраля 1997 Португалия
22 ноября 1996 США
18 ноября 1996 Украина
5 марта 1997 Франция
6 февраля 1997 Чехия U
23 мая 1997 Швеция
MPAA PG-13
Бюджет $45 000 000
Сборы в мире $146 027 888
Производство Paramount Pictures
Другие названия
Star Trek: First Contact, Viaje a las estrellas: Primer contacto, Star Trek: Primer contacto, Звёздный путь: Первый контакт, Jornada nas Estrelas: Primeiro Contato, Kapcsolatfelvétel, Primo contatto, Star trek - den första kontakten, Star Trek - Der erste Kontakt, Star Trek - Ensimmäinen yhteys, Star Trek - Primo contatto, Star Trek : Premier Contact, Star Trek 8, Star Trek 8: První kontakt, Star Trek First Contact, Star Trek VIII, Star Trek VIII: First Contact, Star Trek VIII: První kontakt, Star Trek VIII: Prvý kontakt, STAR TREK ファースト・コンタクト, Star Trek: Borg, Star Trek: Destinies, Star Trek: Ensimmäinen yhteys, Star Trek: Esimene kontakt, Star Trek: Future Generations, Star Trek: Generations II, Star Trek: I proti epafi, Star Trek: Kapcsolatfelvétel, Star Trek: Lần Đầu Gặp Mặt, Star Trek: O Primeiro Contacto, Star Trek: Pierwszy kontakt, Star trek: Premier contact, Star Trek: Primul contact, Star Trek: Proti epafi, Star Trek: Renaissance, Star Trek: Resurrection, Ulduz yolu: İlk əlaqə, Uzay Yolu 8: İlk Temas, Yulduzli yo'l: Birinchi aloqa, Žvaigždžių kelias: Pirmasis Kontaktas, Zvezdne steze: prvo srečanje, Zvjezdane staze: Prvi kontakt, Σταρ Τρεκ VIII: Πρώτη επαφή, Σταρ Τρεκ: Πρώτη επαφή, Жұлдызды жол: Алғашқы байланыс, Звездане стазе: Први контакт, Зоряний шлях: Перший контакт, Стар Трек 8: Първи контакт, स्टार ट्रैक: फ़र्स्ट कॉन्टैक्ट, 星艦迷航記：戰鬥巡航
Режиссер
Джонатан Фрейкс
Джонатан Фрейкс
В ролях
Патрик Стюарт
Патрик Стюарт
Джонатан Фрейкс
Джонатан Фрейкс
Брент Спайнер
Майкл Дорн
Майкл Дорн
Гейтс МакФэдден
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.6
Оцените 14 голосов
7.6 IMDb
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саундтрек фильма Звездный путь: Первый контакт
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