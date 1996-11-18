Восьмая часть всемирно известного сериала о приключениях бесстрашных звездолетчиков в далеком будущем. Посланцы враждебной инопланетной цивилизации проникают в прошлое, и первый контакт человечества с внеземным разумом, способный положить начало новой космической эры, оказывается под угрозой срыва.

Перед экипажем легендарного космического корабля «Энтерпрайз» и его мужественным капитаном Пикардом стоит трудная и опасная задача — помешать осуществлению планов врага и спасти будущее Земли.