Восьмая часть всемирно известного сериала о приключениях бесстрашных звездолетчиков в далеком будущем. Посланцы враждебной инопланетной цивилизации проникают в прошлое, и первый контакт человечества с внеземным разумом, способный положить начало новой космической эры, оказывается под угрозой срыва.
Перед экипажем легендарного космического корабля «Энтерпрайз» и его мужественным капитаном Пикардом стоит трудная и опасная задача — помешать осуществлению планов врага и спасти будущее Земли.
|18 ноября 1996
|Россия
|12+
|13 декабря 1996
|Австралия
|21 февраля 1997
|Бразилия
|13 декабря 1996
|Великобритания
|21 августа 1997
|Венгрия
|19 декабря 1996
|Германия
|15 мая 1997
|Греция
|13 декабря 1996
|Ирландия
|12
|22 октября 2025
|Исландия
|12 year age limit
|21 февраля 1997
|Испания
|14 февраля 1997
|Италия
|18 ноября 1996
|Казахстан
|22 ноября 1996
|Канада
|14A
|6 февраля 1997
|Нидерланды
|28 февраля 1997
|Португалия
|22 ноября 1996
|США
|18 ноября 1996
|Украина
|5 марта 1997
|Франция
|6 февраля 1997
|Чехия
|U
|23 мая 1997
|Швеция