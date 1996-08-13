Только она единственная, 1996

Микки, таксист, считает себя счастливым человеком. До тех пор, пока не встречает Хоуп, прекрасную и умную студентку, на ее пути в Париж. Фрэнсис, его брат, думает, что у него все в порядке, и он вполне счастлив, занимаясь каким - то бизнесом на Уолл-стрите и будучи женатым на своей очаровательной коллеге. До тех пор, пока судьба не сталкивает его с Хизер, стройной блондинкой, бывшей знакомой Микки. Романтические увлечения двух братьев грозят перевернуть всю их жизнь и обернуться настоящим ураганом...