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Только она единственная
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She's The One

Только она единственная, 1996

1996 / США
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14 голосов Рейтинг IMDb: 6
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О фильме

Микки, таксист, считает себя счастливым человеком. До тех пор, пока не встречает Хоуп, прекрасную и умную студентку, на ее пути в Париж. Фрэнсис, его брат, думает, что у него все в порядке, и он вполне счастлив, занимаясь каким - то бизнесом на Уолл-стрите и будучи женатым на своей очаровательной коллеге. До тех пор, пока судьба не сталкивает его с Хизер, стройной блондинкой, бывшей знакомой Микки. Романтические увлечения двух братьев грозят перевернуть всю их жизнь и обернуться настоящим ураганом...

8.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 1996
Премьера в России 13 августа 1996
Премьера в мире 13 августа 1996
Возраст 16+
MPAA R
Режиссер
Эдвард Бернс
Эдвард Бернс
В ролях
Камерон Диаз
Камерон Диаз
Эдвард Бернс
Эдвард Бернс
Карла Гуджино
Карла Гуджино
Майк МакГлоун
Анита Джиллетт
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Только она единственная 2 постера
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саундтрек фильма Только она единственная
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
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