Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Париж. Всё включено" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Эвита Эвита
Киноафиша Фильмы Эвита
Evita

Эвита, 1996

1996 / США
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

История о бедной девушке Эве Дуарте, ставшей женой президента Аргентины Хуана Перона.

6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 2 часа 14 минут
Год выпуска 1996
Премьера в России 14 декабря 1996
Премьера в мире 14 декабря 1996
Возраст 18+
MPAA PG
Бюджет $55 000 000
Режиссер
Алан Паркер
Алан Паркер
В ролях
Мадонна
Мадонна
Антонио Бандерас
Антонио Бандерас
Джонатан Прайс
Джонатан Прайс
Джимми Нэйл
Виктория Сус
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Эвита
Мадонна: MDNA World Tour
Мадонна: MDNA World Tour (2013)
8.181818
МЫ. Верим в любовь
МЫ. Верим в любовь (2011)
7.4666667
Глаз шторма
Глаз шторма (2011)
6.230769
Унесенные
Унесенные (2002)
3.6
Тело как улика
Тело как улика (1992)
5.3333335
Ищейки с Бродвея
Ищейки с Бродвея (1989)
5.6
Шанхайский сюрприз
Шанхайский сюрприз (1986)
4.071429
Иисус Христос - Cуперзвезда
Иисус Христос - Cуперзвезда (1973)
7.6923075
Прах Анджелы
Прах Анджелы (1999)
8.909091
Стена
Стена (1982)
6.8
Обязательства
Обязательства (1991)
8.307693
Ламборгини: Человек-легенда
Ламборгини: Человек-легенда (2022)
6.6764708
Постер фильма Эвита 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Эвита
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
Related video
Этот советский фильм вернули в прокат после жалобы зрителей: чем он так хорош
Абстрактный тест: какая главная черта вашей личности?
В СССР это было нормой: вот из-за чего американки завидовали советским женщинам
Влюбилась в женатого мужчину: Киркоров раскрыл имя фаворита дочери
Этот фильм Кончаловского даже не надо было запрещать: советские люди отказывались смотреть
8 сентября все знаки зодиака будут преследовать ссоры и неудачи: вот кому особенно не повезет
Помочь уже нельзя: проблемы со здоровьем у Пугачевой оказались серьезнее, чем предполагалось
Подарок небес: как выглядит муж, которого Володина нашла по гороскопу
Бросила труп мужа в ванной комнате: семейная тайна Тарасовой вызывает оторопь
Гурченко бы со стыда умерла: внучка актрисы пугает не только внешним видом
Курортный роман: от этой красавицы с бездонными глазами у Ихтиандра родилась внебрачная дочь
Американцы нагло украли этот передовой советский фильм: не сознаются даже спустя полвека
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше