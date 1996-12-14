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Эвита
Evita
Эвита, 1996
1996 / США
6.3
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10
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Рейтинг IMDb: 6.3
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Жанр:
биография
драма
мюзикл
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О фильме
История о бедной девушке Эве Дуарте, ставшей женой президента Аргентины Хуана Перона.
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6.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность
2 часа 14 минут
Год выпуска
1996
Премьера в России
14 декабря 1996
Премьера в мире
14 декабря 1996
Возраст
18+
MPAA
PG
Бюджет
$55 000 000
Режиссер
Алан Паркер
В ролях
Мадонна
Антонио Бандерас
Джонатан Прайс
Джимми Нэйл
Виктория Сус
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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саундтрек фильма
Эвита
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