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Hype!

Хайп!, 1996

1996 / США
7.6 Оцените
15 голосов
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О фильме

«Hype!» Дуга Прея, возможно, один из наиболее честных и правильных фильмов о музыке в принципе, и о гитарной в частности. Картина удивительно объемна. С одной стороны — это путеводитель по андеграундной сцене Сиэтла 1990-х, которая цвела и пахла по-разному, но удивительным образом практически во всех случаях одинаково здорово — не даром лейбл Sub Pop, выпускавший местный инди, панк и нойз-рок, до сих пор считается эталоном качества. С другой, «Hype!» о том, как внимание СМИ и массовый интерес утрамбовали столь пеструю сиэтловскую грядку в один надуманный термин «гранж», который так и не оформился в самостоятельный музыкальный жанр, превратив подвально-клубную культуру маленького провинциального города сначала в раздутый до мировых масштабов поп-культурный феномен, а затем в посмешище. Не случайно главным героям «гранж-бума», Курту Кобейну и группе Nirvana, в фильме уделено ничуть не больше внимания, чем их, возможно, не менее талантливым друзьям, чьи имена сегодня, однако, мало кто вспомнит. Режиссер пытается восстановить историческую справедливость, десакрализируя фигуры забронзовевших уже на тот момент рок-героев. Прей с хирургической точностью демонстрирует, на какой благодатной и жирной почве выросли эти цветы зла. Никакой горечи или обиды тут, тем не менее, нет, основная мысль и откровение «Hype!» заключается в обыденности такого чуда, как рок-н-ролл. И это, как ни странно, шокирует больше всего.

7.6 Оцените
15 голосов
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 1996
Премьера в России 8 ноября 1996
Премьера в мире 8 ноября 1996
Возраст 12+
Режиссер
Даг Прэй
В ролях
Джефф Эмент
Пол Аркин
Майкл Андерсон
Майкл Андерсон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Хайп! 2 постера
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5 октября 2017 12:35
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