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Fargo

Фарго, 1995

1995 / США
7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Джерри - мелкий бизнесмен, который мечтает доказать своей жене и успешному тестю, что он тоже чего-то стоит. Он пишет бизнес план, который позволит его компании взять новую высоту, но хваткий отец жены решает присвоить все его наработки себе, вместо того, чтобы выступить в роли инвестора. Тогда Джерри нанимает двух бандитов и организует похищение собственной жены, чтобы получить необходимые деньги в виде выкупа. Но почти сразу же все начинает идти не по плану...

  • Джоэл Коэн попросил Фрэнсис МакДорманд и Джона Кэрролла Линча придумать предысторию их персонажей, чтобы актеры лучше прочувствовали их. Они решили, что Норм и Мардж познакомились, когда работали в полиции, и когда они поженились, им пришлось выбирать, кто из них уволится. Мардж была лучше как офицер, а Норм уволился и занялся живописью.
  • Роль Карла писалась специально для Стива Бушеми. 
  • Снегоуборочная машина, проезжающая мимо мотеля в конце фильма, появилась в кадре незапланированно. Госслужащий просто проигнорировал знаки, предупреждающие о том, что проходит съемка. 
  • Чтобы говорить с необходимым северным акцентом, актеры прочли книгу “Как говорить по-миннесотски”. 
  • Уильям Мэйси буквально заставил братьев Коэн дать ему роль Джерри. После того, как ему не перезвонили после проб, он сам приехал в Нью-Йорк, где начинались съемки и настоял на своем участии, будучи уверенным, что подходит на эту роль как никто другой.

Если все дозволено, если нет границ насилию, похищение собственной жены — отличная идея. Тогда жестокость вырывается на волю и заливает весь мир кровью. Тогда цепь кровавых убийств растет и нет возврата к нормальной жизни, а единственное, что связывает людей — смерть. Вызов убийцам бросает отважная женщина полицейский и страшной будет расплата…

7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 1995
Премьера в России 8 марта 1996
Премьера онлайн 28 октября 2015
Премьера в мире 8 марта 1996
Возраст 16+
Режиссер
Джоэл Коэн
Джоэл Коэн
В ролях
Стив Бушеми
Стив Бушеми
Фрэнсис МакДорманд
Фрэнсис МакДорманд
Уильям Х. Мэйси
Уильям Х. Мэйси
Петер Стормаре
Петер Стормаре
Харви Преснелл
Все актеры и съемочная группа
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