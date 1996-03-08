Фарго, 1995

Джерри - мелкий бизнесмен, который мечтает доказать своей жене и успешному тестю, что он тоже чего-то стоит. Он пишет бизнес план, который позволит его компании взять новую высоту, но хваткий отец жены решает присвоить все его наработки себе, вместо того, чтобы выступить в роли инвестора. Тогда Джерри нанимает двух бандитов и организует похищение собственной жены, чтобы получить необходимые деньги в виде выкупа. Но почти сразу же все начинает идти не по плану...