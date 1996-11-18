Любить по-русски 2, 1996

В первом фильме Любить по-русски три фермерские семьи воевали за право жить по-своему на своей земле. В фильме Любить по-русски 2 жены воюют одни: надо вызволять из тюрьмы своих мужей, которых упрятали туда противники — продажные чиновники с местной мафией...

События принимают неожиданный оборот. Герои не только выходят на свободу, но и становятся важными фигурами в предвыборной компании: вчерашнего зека Мухина народ выдвигает на должность губернатора. Новые персонажи, новые любовные линии, нарастающее давление мафии делают фильм динамичным и захватывающим, что не мешает вновь проявиться трогательной романтике человеческих отношений.