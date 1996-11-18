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Любить по-русски 2 Любить по-русски 2
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Lyubit po-russki 2

Любить по-русски 2, 1996

1996 / Россия
4.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Стараниями продажных чиновников, действующих заодно с мафией, фермеры Мухин и Курлыгин оказываются в тюрьме, откуда мужчин стараются вызволить их жены Катерина Ивановна и Татьяна. Оказавшись наконец-то на свободе, герои неожиданным образом становятся центральными фигурами предвыборной кампании: в прошлом партийного функционера и недавнего заключенного Мухина народ выдвигает на пост губернатора. Конечно же, представители местной власти и бизнеса не намерены мириться с таким развитием событий.

  • Режиссер и исполнитель главной роли Евгений Матвеев не верил в успех первого фильма, однако после выхода «Любить по-русски» в прокат ему стали поступать многочисленные вопросы о продолжении. Матвеев отвечал, что финансирования на вторую часть пока нет, и тогда на студию начали приходить конверты с денежными суммами от зрителей. Дополнительно создатели выпустили серию календариков, которые давали право на посещение премьеры второй части: деньги от их продаж шли на финансирование проекта. Большую помощь кинематографистам оказали обитатели деревень под Обнинском, где проходили съемки. Местные жители разрешали снимать в своих домах и дворах, помогали одеждой и реквизитом.
  • Изначально на роль Михаила (Виктор Раков) Евгений Матвеев хотел взять Федора Сухова. Сухову персонаж не понравился, и он ответил отказом, но с радостью согласился воплотить образ отца Василия в «Любить по-русски – 2».
  • Во время съемочного периода Никита Джигурда едва не был покалечен. В один из вечеров темпераментный актер решил побывать на деревенской дискотеке, где ему сразу же не понравился молодежный репертуар. В итоге Джигурда разбил пульт диджея и вышел петь сам, что вылилось в драку с группой местных молодых людей.

В первом фильме Любить по-русски три фермерские семьи воевали за право жить по-своему на своей земле. В фильме Любить по-русски 2 жены воюют одни: надо вызволять из тюрьмы своих мужей, которых упрятали туда противники — продажные чиновники с местной мафией...

События принимают неожиданный оборот. Герои не только выходят на свободу, но и становятся важными фигурами в предвыборной компании: вчерашнего зека Мухина народ выдвигает на должность губернатора. Новые персонажи, новые любовные линии, нарастающее давление мафии делают фильм динамичным и захватывающим, что не мешает вновь проявиться трогательной романтике человеческих отношений.

4.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1996
Премьера в России 18 ноября 1996
Премьера в мире 18 ноября 1996
Возраст 12+
Режиссер
Евгений Матвеев
Евгений Матвеев
В ролях
Галина Польских
Галина Польских
Никита Джигурда
Никита Джигурда
Лариса Удовиченко
Лариса Удовиченко
Евгений Матвеев
Евгений Матвеев
Зинаида Кириенко
Зинаида Кириенко
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Любить по-русски 2 1 постер
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