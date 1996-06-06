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1001 рецепт влюбленного кулинара 1001 рецепт влюбленного кулинара
Киноафиша Фильмы 1001 рецепт влюбленного кулинара
Shekvarebuli kulinaris ataserti retsepti

1001 рецепт влюбленного кулинара, 1996

1996 / Франция / Грузия / Бельгия
5.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме

Париж, 1995 год. Во время подготовки выставки Пиросмани Антон Гоголадзе встречает старую даму с лукавым взглядом по имени Марсель Ишак.

У нее есть старинная рукопись, написанная в начале века матерью Антона, грузинской княжной Сесилией Абашидзе, где рассказывается история бурной и плутовской жизни повара-путешественника Паскаля Ишака, история его безумной последней любви, которая настигла его в Грузии… В двадцатые годы судьба забрасывает его в далекую Грузию. Паскаль намеревается пробыть там всего несколько дней. Он не знает, что окажется вовлечен в водоворот интересных и важных событий, что его ждут слава, удача и безумная любовь.

И уж конечно ему неведомо, что через много десятилетий в Париже обнаружится рукопись, которая хранит память обо всех удивительных происшествиях.

5.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1996
Премьера в России 10 июня 1996
Премьера в мире 6 июня 1996
Режиссер
Нана Джорджадзе
Нана Джорджадзе
В ролях
Пьер Ришар
Пьер Ришар
Мишлин Прель
Нино Киртадзе
Жан-Ив Готье
Темур Камхадзе
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма 1001 рецепт влюбленного кулинара 2 постера
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