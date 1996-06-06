1001 рецепт влюбленного кулинара, 1996

Париж, 1995 год. Во время подготовки выставки Пиросмани Антон Гоголадзе встречает старую даму с лукавым взглядом по имени Марсель Ишак.



У нее есть старинная рукопись, написанная в начале века матерью Антона, грузинской княжной Сесилией Абашидзе, где рассказывается история бурной и плутовской жизни повара-путешественника Паскаля Ишака, история его безумной последней любви, которая настигла его в Грузии… В двадцатые годы судьба забрасывает его в далекую Грузию. Паскаль намеревается пробыть там всего несколько дней. Он не знает, что окажется вовлечен в водоворот интересных и важных событий, что его ждут слава, удача и безумная любовь.



И уж конечно ему неведомо, что через много десятилетий в Париже обнаружится рукопись, которая хранит память обо всех удивительных происшествиях.