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Горбун из Нотр Дама Горбун из Нотр Дама
Киноафиша Фильмы Горбун из Нотр Дама
The Hunchback Of Notre Dame

Горбун из Нотр Дама, 1996

1996 / США
6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Причины посмотреть Факты О фильме

В 15-м веке в Париже кукольник рассказывает историю Квазимодо, уродливого, но доброго звонаря из собора Нотр-Дам. Он является приемным сыном Клода Фролло, религиозного судьи, презирающего простолюдинов, в особенности цыган, множество которых проживает недалеко от города. Во время фестиваля Квазимодо решает принять участие в торжествах и встречает прекрасную цыганскую девушку Эсмеральду. В нее влюблены еще двое: красивый солдат Феб и сам Фролло, хотя он и ненавидит цыган. Когда Эсмеральда отказывает ему, судья клянется извести все цыганское племя, и для этого он хочет использовать наивность своего воспитанника…

  • Мультфильм основан основан на одноименном романе Виктора Гюго, опубликованном в 1831 году. Один из первых реалистов французской литературы, Гюго насытил свою книгу многими мрачными подробностями парижской жизни, поэтому и мультфильм считается одним из самых мрачных в истории Диснея, поскольку его повествование исследует такие зрелые темы как детоубийство, похоть, геноцид и грех. 
  • Открывающая музыкальная тема «Колокола Нотр-Дама», по словам композитора Алана Менкена, является лучшим открытием, которое он написал за всю свою жизнь. 
  • Сначала Лаверна должны были звать Мари, в честь второго имени Виктора Гюго.

Юная цыганка Эсмеральда зарабатывает на жизнь танцами. У нее есть друзья, но недоброжелатели столь могущественны, что Эсмеральда попадает в тюрьму. Звонарь Квазимодо устраивает девушке побег. А потом спасает ее, когда ослепленный ненавистью епископ Фролло пытается сам расправиться с ней. Этот мультфильм, в отличии от известного романа В. Гюго, кончается счастливо для главных героев.

6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 1996
Премьера в России 21 июня 1996
Премьера в мире 21 июня 1996
Возраст 6+
Режиссер
Гари Труздейл
В ролях
Джейсон Александр
Джейсон Александр
Мэри Кэй Бергман
Мэри Кэй Бергман
Кори Бертон
Джим Каммингс
Джим Каммингс
Все актеры и съемочная группа
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Горбун из Нотр Дама
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