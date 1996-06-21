Горбун из Нотр Дама, 1996

В 15-м веке в Париже кукольник рассказывает историю Квазимодо, уродливого, но доброго звонаря из собора Нотр-Дам. Он является приемным сыном Клода Фролло, религиозного судьи, презирающего простолюдинов, в особенности цыган, множество которых проживает недалеко от города. Во время фестиваля Квазимодо решает принять участие в торжествах и встречает прекрасную цыганскую девушку Эсмеральду. В нее влюблены еще двое: красивый солдат Феб и сам Фролло, хотя он и ненавидит цыган. Когда Эсмеральда отказывает ему, судья клянется извести все цыганское племя, и для этого он хочет использовать наивность своего воспитанника…