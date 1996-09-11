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Если бы эти стены могли говорить
If These Walls Could Talk
Если бы эти стены могли говорить, 1996
1996 / США
6.6
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15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Жанр:
драма
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6.6
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность
1 час 37 минут
Год выпуска
1996
Премьера в России
11 сентября 1996
Премьера онлайн
9 декабря 2022
Премьера в мире
11 сентября 1996
Возраст
16+
MPAA
R
Режиссер
Нэнси Савока
В ролях
Деми Мур
Ширли Найт
Кэтрин Кинер
Джейсон Лондон
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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