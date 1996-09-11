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Если бы эти стены могли говорить
Киноафиша Фильмы Если бы эти стены могли говорить
If These Walls Could Talk

Если бы эти стены могли говорить, 1996

1996 / США
6.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 1996
Премьера в России 11 сентября 1996
Премьера онлайн 9 декабря 2022
Премьера в мире 11 сентября 1996
Возраст 16+
MPAA R
Режиссер
Нэнси Савока
В ролях
Деми Мур
Деми Мур
Ширли Найт
Ширли Найт
Кэтрин Кинер
Кэтрин Кинер
Джейсон Лондон
Джейсон Лондон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Если бы эти стены могли говорить 2 постера
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