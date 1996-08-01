7.2
Баския

, 1996
Basquiat
США / драма, биография / 18+
История короткой, но насыщенной драматическими событиями жизни негритянского художника, представителя манхэттенской богемы, Жана-Мишеля Баския на фоне артистической жизни Нью-Йорка. Его полотна, так же, как образ жизни, (он не знал, что делать с обрушившийся на него славой), бесчисленные романы, страсть к наркотикам, — все это привело к саморазрушению — вызвали в 80-е годы постоянный ажиотаж в прессе.

Джеффри Райт
Майкл Уинкотт
Бенисио Дель Торо
Клэр Форлани
Дэвид Боуи
Деннис Хоппер
Режиссер Джулиан Шнабель
Сценарист Лех Маевски, John F. Bowe, Джулиан Шнабель, Майкл Холман
Композитор Джон Кейл, Джулиан Шнабель
Страна США
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 1996
Премьера в мире 1 августа 1996
Дата выхода
9 августа 1996 Россия 16+
6 марта 1997 Австралия M
28 марта 1997 Великобритания
12 декабря 1996 Германия
31 октября 1997 Дания
27 ноября 1997 Испания
9 августа 1996 Казахстан
2 мая 1997 Нидерланды
24 октября 1997 Польша
7 февраля 1997 Португалия
9 августа 1996 США
2 мая 1997 Турция
9 августа 1996 Украина
17 октября 1997 Финляндия
26 марта 1997 Франция
10 июля 1997 Чехия U
17 января 1997 Швейцария
3 октября 1997 Швеция
18 сентября 1998 Южная Корея 18
7 июня 1997 Япония
MPAA R
Бюджет $3 300 000
Сборы в мире $3 046 785
Производство Eleventh Street Production, Jon Kilik, Miramax
Basquiat, Баския, A graffiti királya, Basquiat - den svarte rebellen, Basquiat - Taniec ze śmiercią, Basquiat - Traços de Uma Vida, Build a Fort, Set It on Fire, Ανατολικά του παραδείσου, Баскія, バスキア, 輕狂歲月

6.9 IMDb
Rene В чём вообще смысл искусства, почему мы придаём ему столько значения? Бедные уважают художников, потому что то, что они делают — это честный способ выбраться из трущоб, используя самого себя как средство. Заработанные деньги — доказательство, чистое и простое, ценности этой личности, художника. Картина, которую сын нарисовал в тюрьме, висит на стене у матери как доказательство того, что красота возможна даже в самом гнусном месте. И это совсем другая идея, чем замороченный бред о том, что искусство — это афёра и развод. Но никогда не объяснишь тому, кто использует дар Бога, чтобы поработить, что ты использовал дар Бога, чтобы быть свободным.

