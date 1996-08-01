Rene В чём вообще смысл искусства, почему мы придаём ему столько значения? Бедные уважают художников, потому что то, что они делают — это честный способ выбраться из трущоб, используя самого себя как средство. Заработанные деньги — доказательство, чистое и простое, ценности этой личности, художника. Картина, которую сын нарисовал в тюрьме, висит на стене у матери как доказательство того, что красота возможна даже в самом гнусном месте. И это совсем другая идея, чем замороченный бред о том, что искусство — это афёра и развод. Но никогда не объяснишь тому, кто использует дар Бога, чтобы поработить, что ты использовал дар Бога, чтобы быть свободным.