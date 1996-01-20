Я стреляла в Энди Уорхола, 1995

Несмотря на то, что на свет регулярно появляются дети, отношения между полами оставляют желать лучшего. Исторически сложилось так, что у женщин больше оснований предъявлять претензии к мужчинам, но зато природа дала им то, без чего мужчины не только жить не могут, но и ради чего многие только и живут. Для того, чтобы получать то, ради чего живут, мужчины научились охотиться, воевать, делать деньги и т. д. и т. п. В последнее столетие, когда техника позволила женщинам делать мужские дела не только не хуже, но часто и лучше, чем «самцы», «слабый» пол повел настоящую войну за свои законные права.

Фильм рассказывает экстремальную историю одной из таких воительниц, лесбиянки Вэлери Соланас, покушавшейся на авангардного деятеля искусства Энди Уорхола за то, что он утерял рукопись ее пьесы.