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Я стреляла в Энди Уорхола
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I Shot Andy Warhol

Я стреляла в Энди Уорхола, 1995

1995 / США / Великобритания
7.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть О фильме

Фильм основан на реальных событиях.

Несмотря на то, что на свет регулярно появляются дети, отношения между полами оставляют желать лучшего. Исторически сложилось так, что у женщин больше оснований предъявлять претензии к мужчинам, но зато природа дала им то, без чего мужчины не только жить не могут, но и ради чего многие только и живут. Для того, чтобы получать то, ради чего живут, мужчины научились охотиться, воевать, делать деньги и т. д. и т. п. В последнее столетие, когда техника позволила женщинам делать мужские дела не только не хуже, но часто и лучше, чем «самцы», «слабый» пол повел настоящую войну за свои законные права.

Фильм рассказывает экстремальную историю одной из таких воительниц, лесбиянки Вэлери Соланас, покушавшейся на авангардного деятеля искусства Энди Уорхола за то, что он утерял рукопись ее пьесы.

7.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 1995
Премьера в России 20 января 1996
Премьера в мире 20 января 1996
Возраст 0+
Режиссер
Мэри Хэррон
Мэри Хэррон
В ролях
Лили Тейлор
Лили Тейлор
Марта Плимптон
Марта Плимптон
Джаред Харрис
Джаред Харрис
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Я стреляла в Энди Уорхола 2 постера
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8 февраля 2022 18:52
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