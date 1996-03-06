Первобытный страх, 1996

Когда юношу по имени Аарон несправедливо обвиняют в ужасном убийстве епископа Рашмана, выдающийся чикагский адвокат Мартин Вейл бесплатно берет на себя его защиту. Аарон был бездомным беспризорником, прежде чем его забрал к себе епископ. Он очень застенчив и все время заикается. Вейл убежден, что Аарон невиновен, но когда он находит видео, которое показывает, что у того были веские причины желать Рашману смерти, герой начинает сомневаться в нем. Когда Аарон нападает на своего психолога, раскрывается его вторая личность. Поскольку разбирательство началось, Вейл не может изменить заявление Аарона, и ему придется защищать убийцу…
Страх, ложь и цинизм — основные темы судебной драмы. В убийстве чикагского архиепископа обвиняется молодой парень, который, несмотря на все улики, отрицает свою виновность и убеждает в этом своего адвоката.
Их отношения становятся все более напряженными и запутанными. В ходе судебного процесса сталкиваются бывшие любовники — прокурор Дженет Винейбл и адвокат Мартин Вейл.