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Первобытный страх Первобытный страх
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Primal Fear

Первобытный страх, 1996

1996 / США
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Когда юношу по имени Аарон несправедливо обвиняют в ужасном убийстве епископа Рашмана, выдающийся чикагский адвокат Мартин Вейл бесплатно берет на себя его защиту. Аарон был бездомным беспризорником, прежде чем его забрал к себе епископ. Он очень застенчив и все время заикается. Вейл убежден, что Аарон невиновен, но когда он находит видео, которое показывает, что у того были веские причины желать Рашману смерти, герой начинает сомневаться в нем. Когда Аарон нападает на своего психолога, раскрывается его вторая личность. Поскольку разбирательство началось, Вейл не может изменить заявление Аарона, и ему придется защищать убийцу…

  • Роль Аарона считалась среди начинающих актеров лучшим стартом карьеры, и многие из них соревновались за нее, в том числе молодые Мэтт Дэймон и Бен Аффлек. Когда им отказали, парни решили взяться за дело сами и написали сценарий фильма «Умница Уилл Хантинг», который вскоре сделал их суперзвездами. 
  • Это первая роль Эдварда Нортона. Он был выбран из 2100 других претендентов. 
  • Леонардо Ди Каприо отказался от участия в фильме, так как был уже измотан  съемками и напряженным графиком фильма «Что гложет Гилберта Грейпа». 
  • Роль Элфри Вудард изначально была написана для 60-летнего белого мужчины.

Страх, ложь и цинизм — основные темы судебной драмы. В убийстве чикагского архиепископа обвиняется молодой парень, который, несмотря на все улики, отрицает свою виновность и убеждает в этом своего адвоката.

Их отношения становятся все более напряженными и запутанными. В ходе судебного процесса сталкиваются бывшие любовники — прокурор Дженет Винейбл и адвокат Мартин Вейл.

7.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 2 часа 9 минут
Год выпуска 1996
Премьера в России 3 апреля 1996
Премьера онлайн 1 января 2006
Премьера в мире 6 марта 1996
Возраст 16+
MPAA R
Режиссер
Грегори Хоблит
В ролях
Ричард Гир
Ричард Гир
Лора Линни
Лора Линни
Элфри Вудард
Элфри Вудард
Фрэнсис МакДорманд
Фрэнсис МакДорманд
Эдвард Нортон
Эдвард Нортон
Все актеры и съемочная группа
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Первобытный страх смотреть онлайн

Первобытный страх
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31 января 2018 16:47
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