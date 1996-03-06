Первобытный страх, 1996

Страх, ложь и цинизм — основные темы судебной драмы. В убийстве чикагского архиепископа обвиняется молодой парень, который, несмотря на все улики, отрицает свою виновность и убеждает в этом своего адвоката.

Их отношения становятся все более напряженными и запутанными. В ходе судебного процесса сталкиваются бывшие любовники — прокурор Дженет Винейбл и адвокат Мартин Вейл.