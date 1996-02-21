Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Верни меня из мёртвых» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Бутылочная ракета
Постер фильма Бутылочная ракета
Рейтинги
6.9 Рейтинг IMDb: 6.9
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Бутылочная ракета

Бутылочная ракета

Bottle Rocket 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Трое молодых друзей из Техаса — Диган, Энтони и Боб — долго не могли решить, чем им заняться в этой жизни. И вот, наконец, сделали судьбоносный выбор, встав на путь… преступности.

Они думали, что жизнь вора полна романтики. А оказалось, что на этом поприще удача уготована далеко не всем. После первого же дела — ограбления книжного магазина — друзья пустились в бега…

Страна США
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1995
Премьера в мире 21 февраля 1996
Дата выхода
21 февраля 1996 Россия 16+
30 августа 1996 Австралия
10 января 1997 Германия
21 февраля 1996 Казахстан
21 февраля 1996 США
21 февраля 1996 Украина
25 апреля 2018 Франция
MPAA R
Бюджет $7 000 000
Сборы в мире $560 069
Производство Columbia Pictures, Gracie Films
Другие названия
Bottle Rocket, (O)organiserad kriminalitet, Buscando el crimen, Tête brûlée, Bottle Rocket - (O)organiserad kriminalitet, Bottlerocket (Ladrón que roba a ladrón), Durchgeknallt, Grázli, Grázlové, Kleftes... kata lathos, Lurjukset, Petarda, Petárda, Pura Adrenalina, Roda Livre, Trzech facetów z Teksasu, Un colpo da dilettanti, Uorganiseret kriminalitet, Κλέφτες... κατά λάθος, Бутылочная ракета, Неочаквано, Пляшкова ракета, Провалници дилетанти, Ракета в бутилка, アンソニーのハッピー・モーテル, 瓶子火箭, 瓶装火箭, 脫線沖天炮
Режиссер
Уэс Андерсон
Уэс Андерсон
В ролях
Люк Уилсон
Люк Уилсон
Оуэн Уилсон
Оуэн Уилсон
Нед Дауд
Ши Фоулер
Хейли Миллер
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Бутылочная ракета
Академия Рашмор 7.6
Академия Рашмор (1998)
Отель "Гранд Будапешт" 7.8
Отель "Гранд Будапешт" (2014)
Семейка Тененбаум 7.6
Семейка Тененбаум (2001)
Водная жизнь 6.8
Водная жизнь (2004)
Поезд на Дарджилинг 7.1
Поезд на Дарджилинг (2007)
Город астероидов 7.2
Город астероидов (2022)
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан» 7.5
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан» (2021)
Остров собак 7.7
Остров собак (2018)
Королевство полной луны 7.5
Королевство полной луны (2012)
Статус Брэда 6.5
Статус Брэда (2017)
Старая закалка 7.0
Старая закалка (2003)
Нелепая шестерка 4.8
Нелепая шестерка (2015)

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 13 голосов
6.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Слушать
саундтрек фильма Бутылочная ракета
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
«Одна из самых блестящих экранизаций»: этот фильм по Кингу поставили в один ряд с «Зеленой милей» — «Сиянию» и «Оно» до него далеко
Красный — хит сезона: попытайтесь назвать 5 культовых фильмов СССР по алым нарядам их героинь (тест)
«Лошади все делают хорошо, они не люди»: угадываем по кадру с всадником советский фильм (тест)
Над этой комедией с Джимом Керри в США даже не смеются — а в России цитируют наизусть: давно стала классикой с рейтингом 8
Осталась совсем одна: что будет с тяжелобольной дочерью Алексея Баталова после смерти матери
Дворянка или крестьянка: тест за минуту покажет, кем бы вы были во времена Пушкина
Сколько сезонов и серий в «Мистер Ноготь»: включила на замену мрачным детективам и не пожалела – цепляет с первых минут
Collider назвал топ-3 главных фильма великого Стивена Спилберга: без «Челюстей», динозавров и «Инопланетянина»
В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь
Стэйтем вместо МакКонахи, «запрещенка» и мордобой: Гай Ричи вернулся к корням и снимет «Джентльменов 2.0»
Свежий российский триллер – №2 после «Ландышей» по популярности: к середине бодро разогнался, а «развязка заинтриговала»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше