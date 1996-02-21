Трое молодых друзей из Техаса — Диган, Энтони и Боб — долго не могли решить, чем им заняться в этой жизни. И вот, наконец, сделали судьбоносный выбор, встав на путь… преступности.



Они думали, что жизнь вора полна романтики. А оказалось, что на этом поприще удача уготована далеко не всем. После первого же дела — ограбления книжного магазина — друзья пустились в бега…