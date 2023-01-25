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6.6
Киноафиша Фильмы Царь Иван Грозный
6.6

Царь Иван Грозный

, 1991
Tsar Ivan Groznyy
СССР / драма, исторический / 18+
6.6

О фильме

Исторический фильм по мотивам повести А.К. Толстого «Князь Серебрянный». Царствование Ивана Грозного – это время славы, роскоши и жестокости, время, когда все понятия извращались, низость называлась добродетелью, а предательство входило в закон. Но даже тогда среди мрака русской ночи были люди, подобные князю Серебрянному или Морозову. «Они шли прямой дорогой, не боясь ни опалы, ни смерти; и жизнь их не прошла даром, ибо ничего на свете не пропадет, и каждое дело, и каждое слово, и каждая мысль вырастает как дерево».

В ролях

Кахи Кавсадзе
Кахи Кавсадзе
Blazhenny
Игорь Тальков
Prince Serebryany
Лариса Шахворостова
Yelena
Станислав Любшин
Станислав Любшин
Morozov
Андрей Мартынов
Андрей Мартынов
Malyuta Skuratov
Андрей Соколов
Андрей Соколов
Vyazemskin
Писаренко, Дмитрий Валентинович
Fyodor Basmanov
Андрей Толубеев
Андрей Толубеев
Boris Godunov
Николай Крючков
Николай Крючков
Korshin
Владимир Антоник
Владимир Антоник
Persten
Режиссер Геннадий Васильев
Сценарист Геннадий Васильев, Алексей Константинович Толстой, Валентин Иванович Ежов
Композитор Алексей Рыбников
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна СССР
Продолжительность 2 часа 17 минут
Год выпуска 1991
Премьера в мире 21 марта 1991
Дата выхода
21 марта 1991 Россия
Производство Tiskino
Другие названия
Tsar Ivan Groznyy, Tsar Ivan the Terrible, Царь Иван Грозный, Zar Iwan der Schreckliche, Князь Серебряный

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
Обновлено 25 января 2023

Отзывы о фильме

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