[последние слова]

Edward II Но что такое короли, когда власть ушла, как не идеальные тени в солнечный день? Я не знаю, но в одном уверен: смерть — конец всему, и умирать можно лишь один раз. Иди, смерть, и пальцами своими закрой мне глаза, или, если я останусь жив, позволь мне забыть самого себя...