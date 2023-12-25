Экранизация пьесы Кристофера Марлоу "Беспокойное правление Эдуарда Второго", действие которой происходит в Англии в XVI веке и рассказывающей историю о слабом, безвольном короле и его наглом молодом фаворите, настроившем против себя все королевское окружение, вызвавшем смуту и заточение короля.
|9 сентября 1991
|Россия
|18+
|3 июля 1992
|Австралия
|M
|18 октября 1991
|Великобритания
|30 апреля 1992
|Германия
|3 сентября 1991
|Италия
|9 сентября 1991
|Казахстан
|11 сентября 1991
|Канада
|20 марта 1992
|США
|23 ноября 2014
|Тайвань
|9 сентября 1991
|Украина