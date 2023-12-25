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Постер фильма Эвард II
6.3
Киноафиша Фильмы Эвард II
6.3

Эвард II

, 1991
Edward II
Великобритания / драма / 18+
Постер фильма Эвард II
6.3

О фильме

Экранизация пьесы Кристофера Марлоу "Беспокойное правление Эдуарда Второго", действие которой происходит в Англии в XVI веке и рассказывающей историю о слабом, безвольном короле и его наглом молодом фаворите, настроившем против себя все королевское окружение, вызвавшем смуту и заточение короля.

В ролях

Стивен Уоддингтон
Стивен Уоддингтон
Edward II
Тильда Суинтон
Тильда Суинтон
Isabella
Эндрю Тирнан
Piers Gaveston
Kevin Collins
Lightborn, the Jailor
Джон Линч
Джон Линч
Spencer
Дадли Саттон
Bishop of Winchester
Джером Флинн
Джером Флинн
Kent
Jody Graber
Prince Edward
Найджел Терри
Mortimer
Джилл Бэлкон
Chorus of Nobility
Режиссер Дерек Джармен
Сценарист Кристофер Марло, Дерек Джармен, Stephen McBride, Ken Butler
Композитор Simon Fisher-Turner
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1991
Премьера в мире 3 сентября 1991
Дата выхода
9 сентября 1991 Россия 18+
3 июля 1992 Австралия M
18 октября 1991 Великобритания
30 апреля 1992 Германия
3 сентября 1991 Италия
9 сентября 1991 Казахстан
11 сентября 1991 Канада
20 марта 1992 США
23 ноября 2014 Тайвань
9 сентября 1991 Украина
MPAA R
Бюджет 750 000 GBP
Сборы в мире $706 430
Производство British Screen Productions, BBC Film, Working Title Films
Другие названия
Edward II, Eduardo II, Edoardo II, Edvardas II, II. Edward, Εδουάρδος Β', Едуард II, Эдвард II, エドワードII, 愛德華二世

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 15 голосов
6.7 IMDb
Обновлено 25 декабря 2023

Цитаты

[последние слова]
Edward II Но что такое короли, когда власть ушла, как не идеальные тени в солнечный день? Я не знаю, но в одном уверен: смерть — конец всему, и умирать можно лишь один раз. Иди, смерть, и пальцами своими закрой мне глаза, или, если я останусь жив, позволь мне забыть самого себя...

Отзывы о фильме

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