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Крестный отец 3 Крестный отец 3
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The Godfather: Part III

Крестный отец 3, 1990

1990 / США
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Со времени событий второй части криминальной саги проходит двадцать лет. Глава мафиозного клана Майкл Корлеоне всеми силами пытается легализовать свой бизнес и найти достойного преемника, ведь его сын Тони не желает идти по стопам отца. По совету сестры выбор Майкла падает на Винсента Манчини – волевого молодого человека, имеющего все задатки для того, чтобы рано или поздно стать Доном.

  • Фрэнсис Форд Коппола планировал снять четвертую часть саги, главные роли в которой исполняли бы Энди Гарсиа и Леонардо Ди Каприо. Планам помешала кончина Марио Пьюзо, автора книг о семье Корлеоне.
  • Роль Мэри Корлеоне предлагалась Вайноне Райдер, но актриса отказалась от участия в картине ради съемок в ленте "Эдвард руки-ножницы" Тима Бертона (1990). В итоге Мэри сыграла дочь режиссера София Коппола.
  • На роль Винсента Манчини создатели рассматривали кандидатуры Алека Болдуина, Мэтта Диллона, Винсента Спано, Вэла Килмера, Чарли Шина, Билли Зейна и Николаса Кейджа.
  • Мать режиссера Мартина Скорсезе Кэтрин снялась в картине в эпизодической роли женщина, жалующейся Винсенту на обстановку в квартале.
  • Актриса Ребекка Шеффер, пробовавшаяся на роль Мэри Корлеоне, была застрелена в день своего прослушивания.

Заключительная часть знаменитой гангстерской эпопеи, в которой продолжается рассказ о делах «семьи» дона Корлеоне. Через двадцать лет после событий, описанных в предыдущей картине, Майкл Корлеоне решает заняться легальным бизнесом. Однако противодействие внутри клана заставляет его вспомнить об испытанных кровавых методах общения с противником, что приводит к трагическому итогу.

8.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 2 часа 50 минут
Год выпуска 1990
Премьера в России 1 декабря 1991
Премьера в мире 20 декабря 1990
Возраст 16+
Режиссер
Фрэнсис Форд Коппола
Фрэнсис Форд Коппола
В ролях
Аль Пачино
Аль Пачино
Дайан Китон
Дайан Китон
Талия Шайр
Энди Гарсия
Энди Гарсия
Эли Уоллах
Все актеры и съемочная группа
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Николас Кейдж умолял Фрэнсиса Форда Копполу дать ему роль в «Крестном отце 3» Но даже кровное родство актеру не помогло. 
Написать
6 января 2022 10:57
Студия Paramount допускает выпуск «Крестного отца 4», если найдется подходящая история Однако Фрэнсис Форд Коппола в любом случае не будет снимать этот фильм.
Написать
4 декабря 2020 17:45
Дайан Китон о новой версии «Крестного отца 3»: «Это осуществление мечты» По мнению актрисы, изменения пошли фильму на пользу.
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26 ноября 2020 13:03
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