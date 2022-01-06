Крестный отец 3, 1990

Со времени событий второй части криминальной саги проходит двадцать лет. Глава мафиозного клана Майкл Корлеоне всеми силами пытается легализовать свой бизнес и найти достойного преемника, ведь его сын Тони не желает идти по стопам отца. По совету сестры выбор Майкла падает на Винсента Манчини – волевого молодого человека, имеющего все задатки для того, чтобы рано или поздно стать Доном.
Заключительная часть знаменитой гангстерской эпопеи, в которой продолжается рассказ о делах «семьи» дона Корлеоне. Через двадцать лет после событий, описанных в предыдущей картине, Майкл Корлеоне решает заняться легальным бизнесом. Однако противодействие внутри клана заставляет его вспомнить об испытанных кровавых методах общения с противником, что приводит к трагическому итогу.