Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Лейтенант полиции Френк Дребин по-прежнему трудится на ниве поимки нарушителей правопорядка, параллельно ища вопросы глобального свойства, например, о том, когда ему предстоит продемонстрировать все, на что он способен. И вот наступает ответственный момент. Некий злодей плетет страшные козни и замышляет уничтожить весь мир. Но не тут-то было. Храбрый полицейский как всегда начеку…
|28 июня 1991
|Россия
|12+
|12 сентября 1991
|Австралия
|28 июня 1991
|Бразилия
|28 июня 1991
|Великобритания
|8 августа 1991
|Германия
|6 сентября 1991
|Дания
|28 июня 1991
|Ирландия
|2 августа 1991
|Испания
|4 октября 1991
|Италия
|28 июня 1991
|Казахстан
|19 июля 1991
|Нидерланды
|30 августа 1991
|Португалия
|28 июня 1991
|США
|23 августа 1991
|Турция
|28 июня 1991
|Украина
|11 сентября 1991
|Франция
|16 августа 1991
|Швеция
|21 сентября 1991
|Южная Корея
|15
|14 марта 1992
|Япония