Постер фильма Голый пистолет 2 1/2: Запах страха
Постер фильма Голый пистолет 2 1/2: Запах страха
Постер фильма Голый пистолет 2 1/2: Запах страха
7.6 Рейтинг IMDb: 6.9
Голый пистолет 2 1/2: Запах страха

The Naked Gun 2½: The Smell of Fear 18+
О фильме

Лейтенант полиции Френк Дребин по-прежнему трудится на ниве поимки нарушителей правопорядка, параллельно ища вопросы глобального свойства, например, о том, когда ему предстоит продемонстрировать все, на что он способен. И вот наступает ответственный момент. Некий злодей плетет страшные козни и замышляет уничтожить весь мир. Но не тут-то было. Храбрый полицейский как всегда начеку…

Страна США
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 1991
Премьера в мире 28 июня 1991
Дата выхода
28 июня 1991 Россия 12+
12 сентября 1991 Австралия
28 июня 1991 Бразилия
28 июня 1991 Великобритания
8 августа 1991 Германия
6 сентября 1991 Дания
28 июня 1991 Ирландия
2 августа 1991 Испания
4 октября 1991 Италия
28 июня 1991 Казахстан
19 июля 1991 Нидерланды
30 августа 1991 Португалия
28 июня 1991 США
23 августа 1991 Турция
28 июня 1991 Украина
11 сентября 1991 Франция
16 августа 1991 Швеция
21 сентября 1991 Южная Корея 15
14 марта 1992 Япония
MPAA PG-13
Бюджет $23 000 000
Сборы в мире $86 930 411
Производство Paramount Pictures
Другие названия
The Naked Gun 2½: The Smell of Fear, ¿Y dónde está el policía? 2 1/2, ¿Y dónde está el policía? 2 1/2: El Aroma del miedo, Голый пистолет 2 1/2: Запах страха, ¿Y dónde está el policía? 2 1/2: el olor del miedo, ¿Y dónde está el policía? Parte 2 y medio, Agafa-ho com puguis 2 1/2, Agárralo como puedas 2 1/2: El aroma del miedo, Alaston ase 2½, Aonde É Que Pára a Polícia? Parte 2 1/2: O Aroma do Medo, Beint á ská 2½ - Lyktin af óttanum, Bláznivá strela 2 1/2: Vôňa strachu, Bláznivá střela 2 a 1/2: Vůně strachu, Çıplak Silah 2½, Corra que a Polícia vem Aí 2½, Csupasz pisztoly 2 1/2, Den nakna pistolen 2 ½. Doften av rädsla, Den nakna pistolen 2½, Die nackte Kanone 2 1/2, Gola pistola 2 1/2, Goli pištolj 2, Høj pistolføring 2 1/2: Lovens lange næse, Họng Súng Vô Hình 2: Nếm Trải Nỗi Sợ, Kailais ierocis 2 ½: Baiļu smarža, L'agent fait la farce 2 1/2: L'odeur de la peur, La pistola desnuda 2 1/2: El aroma del miedo, Mannen med den nakne pistol 2½ - Lukten av frykt, Mies ja alaston ase 2 1/2, Mies ja alaston ase 2½, Naga broń 2½: Kto obroni prezydenta?, Nuogas ginklas 2½. Baimes kvapas, Palja relvaga 2, The Naked Gun 2 1/2, The Naked Gun 2 1/2: The Smell of Fear, Trelles sfaires 2½, Un poliţist cu explozie întârziată 2 1/2, Una pallottola spuntata 2½ - L'odore della paura, Y a-t-il un flic pour sauver le président ?, Y... ¿Dónde está el policía? Parte 2 1/2, Τρελές σφαίρες 2½, Голи пиштољ 2, Голий пістолет 2 1/2, Голий пістолет 2 1/2. Запах страху, Голият пищов 2 1/2, द नेकेड गन 2 1/2: द स्मेल ऑफ़ फियर, 白头神探2, 白头神探2½：恐怖的气味, 白头神探再显神威, 白頭神探: 再顯神威, 站在子弹上的男人, 站在子彈上的男人, 裸の銃を持つ男 PART2 1/2
Режиссер
Дэвид Цукер
Дэвид Цукер
В ролях
Лесли Нильсен
Лесли Нильсен
Присцилла Пресли
Присцилла Пресли
Джордж Кеннеди
О. Джей Симпсон
Роберт Гуле
Фильмы похожие на Голый пистолет 2 1/2: Запах страха
Горячие головы 6.8
Горячие головы (1991)
Копы в глубоком запасе 7.1
Копы в глубоком запасе (2010)
Голый пистолет 7.7
Голый пистолет (1988)
Голый пистолет 33 1/3: Последний выпад 6.6
Голый пистолет 33 1/3: Последний выпад (1994)
Неистребимый шпион 5.4
Неистребимый шпион (1996)
Совершенно секретно! 7.2
Совершенно секретно! (1984)
Без вины виноватый 6.1
Без вины виноватый (1998)
Аэроплан 7.5
Аэроплан (1980)
Шестой элемент 3.5
Шестой элемент (2000)
Мафия! 5.6
Мафия! (1998)
Убрать перископ 6.2
Убрать перископ (1996)
Робин Гуд: Мужчины в трико 6.7
Робин Гуд: Мужчины в трико (1993)
Все части фильма "Голый пистолет" Все части фильма "Голый пистолет"
Лучшие комедии про полицейских Лучшие комедии про полицейских

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
