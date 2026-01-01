Джимми, безработный парень из Дублина вместе со своими сверстниками создает группу «Коммитментс». Желая возродить интерес публики к некогда популярному стилю «соул», группа начинает круглосуточные репетиции. Затем приходит слава. Но именно она начинает обнажать самые неприглядные стороны каждого из «Коммитментс»…
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