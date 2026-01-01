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Постер фильма Обязательства
8.0
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8.0

Обязательства

, 1991
The Commitments
США, Великобритания / комедия, драма, мюзикл / 18+
Постер фильма Обязательства
8.0

О фильме

Джимми, безработный парень из Дублина вместе со своими сверстниками создает группу «Коммитментс». Желая возродить интерес публики к некогда популярному стилю «соул», группа начинает круглосуточные репетиции. Затем приходит слава. Но именно она начинает обнажать самые неприглядные стороны каждого из «Коммитментс»…

В ролях

Роберт Аркинс
Jimmy Rabbitte
Майкл Ахерн
Steven Clifford
Анджелин Болл
Анджелин Болл
Imelda Quirke
Мария Дойл Кеннеди
Мария Дойл Кеннеди
Natalie Murphy
Dave Finnegan
Mickah Wallace
Брона Галлахер
Брона Галлахер
Bernie McGloughlin
Félim Gormley
Dean Fay
Глен Хансард
Outspan Foster
Дик Мэсси
Billy Mooney
Джонни Мерфи
Joey 'The Lips' Fagan
Режиссер Алан Паркер
Сценарист Дик Клемент, Родди Дойл, Иэн Ла Френе
Композитор Уилсон Пикетт
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Великобритания
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 1991
Премьера в мире 14 августа 1991
Дата выхода
14 августа 1991 Россия 16+
27 сентября 1991 Австралия
4 октября 1991 Великобритания
17 октября 1991 Германия
17 июля 2025 Греция
4 октября 1991 Ирландия
14 августа 1991 Казахстан
14 февраля 1992 Нидерланды
10 сентября 1991 Новая Зеландия PG
14 августа 1991 США
13 декабря 1991 Турция
14 августа 1991 Украина
1 ноября 1991 Финляндия
28 августа 1991 Франция
MPAA R
Бюджет $12 000 000
Сборы в мире $14 921 072
Производство Beacon Communications, Beacon Pictures, Dirty Hands Productions
Другие названия
The Commitments, Camino a la fama, Los Reyes del Ritmo, Группа «Коммитментс», Die Commitments, Gençlik Ateşi, Les commitments, Los Commitments, Loucos pela Fama, Os Commitments, The Commitments - Loucos pela Fama, The Commitments - Oi rokades tou Douvlinou, The Commitments: Loucos pela Fama, The Commitments: Οι ροκάδες του Δουβλίνου, Музика за душата, ザ・コミットメンツ, 追夢者, 追梦者

Рейтинг фильма

8.0
Оцените 13 голосов
7.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
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саундтрек фильма Обязательства

Цитаты

Jimmy Rabbitte Вы что, не понимаете, ребята? Ирландцы — это негры Европы. А дублинцы — это негры Ирландии. А жители Северного Дублина — это негры Дублина. Так скажите это один раз, скажите громко: я черный и я горжусь этим.

Отзывы о фильме

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