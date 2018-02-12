Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дом под звездным небом Дом под звездным небом
Киноафиша Фильмы Дом под звездным небом

Дом под звездным небом, 1991

1991 / СССР
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Академик Башкирцев, вернувшись из заграничной командировки, обнаруживает, что за ним следят. Некая таинственная и могущественная организация подсылает к академику своего шпиона – некоего Валентина Компостерова. Вскоре Башкирцев и его близкие понимают, что их гость ни много ни мало нечистая сила, принесшая в их дом разрушение и смерть. Охранники и милиция не могут уберечь семью академика от посягательств Компостерова, ведь, как известно, для нечисти нет преград. Чем закончится эта удивительная и фантасмагорическая история?

  • Фильм «Дом под звездным небом» стал заключительной частью кинотрилогии Сергея Соловьева. Две предыдущие части – «Асса» и «Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви» – вышли в 1987 и 1989 году соответственно. 
  • В фильме встречаются библейские отсылки – в одной из сцен герой Александра Баширова цитирует ветхозаветную Книгу пророка Исаии. 
  • В 1992 году картина Сергея Соловьева была отмечена двумя премиями. На «Кинотавре» фильм стал победителем в номинации «Фильмы для избранных», а Марксэн Гаухман-Свердлов получил премию «Ника» как лучший художник. 
  • Музыку к фильму написал Борис Гребенщиков. Группа «Аквариум», записавшая саундтрек, в титрах значится под двумя названиями «Русско-абиссинский оркестр» и «Квартет Анны Карениной».

На академика Башкирцева начинает оказывать давление загадочная организация: то колесо автомобиля на полном ходу проткнут, то труп на участок подкинут. Башкирцев нанимает охрану, дабы оградить себя и свою семью от возможного покушения, после чего сталкивается с самой настоящей нечистой силой в лице некоего Валентина Компостерова, обладающего сверхъестественными способностями…

6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 1991
Премьера в России 1 января 1991
Премьера в мире 1 января 1991
Возраст 12+
Режиссер
Сергей Соловьев
Сергей Соловьев
В ролях
Михаил Ульянов
Михаил Ульянов
Алла Парфаньяк
Александра Турган
Мария Аниканова
Мария Аниканова
Илья Иванов
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про ангелов и демонов Фильмы про ангелов и демонов
Постер фильма Дом под звездным небом 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Умер актер Дмитрий Соловьев Сегодня утром, в понедельник 12 февраля 2018 года умер актер Дмитрий Соловьев. Причина смерти на данный момент не разглашается. Актеру было 43 года. Он родился в семье режиссера Сергей Соловьева
Написать
12 февраля 2018 16:06
Ретроспектива Сергея Соловьёва в «Авроре» и премьера фильма «Ке-ды» С 22 по 24 июля при поддержке Правительства Санкт-Петербурга и при участии проекта «Кино в городе. Петербургская синематика», а также журнала «Сеанс» пройдут показы фильмов
Написать
7 июля 2016 15:30
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
«Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее
«С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены
«Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
В сети отыскали гороскоп 1979 года: это самое честное описание знаков Зодиака
Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения
Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
«Довел до слез»: молодая жена Прилучного выступила с громким заявлением
Приложение киноафиши