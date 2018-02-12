Дом под звездным небом, 1991

Академик Башкирцев, вернувшись из заграничной командировки, обнаруживает, что за ним следят. Некая таинственная и могущественная организация подсылает к академику своего шпиона – некоего Валентина Компостерова. Вскоре Башкирцев и его близкие понимают, что их гость ни много ни мало нечистая сила, принесшая в их дом разрушение и смерть. Охранники и милиция не могут уберечь семью академика от посягательств Компостерова, ведь, как известно, для нечисти нет преград. Чем закончится эта удивительная и фантасмагорическая история?