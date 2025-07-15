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На короткой ноге с Вильневым: новой девушкой Бонда станет скандальная звезда «Эйфории» — сильно моложе прежних «подружек» шпиона

15 июля 2025 11:50
На короткой ноге с Вильневым: новой девушкой Бонда станет скандальная звезда «Эйфории» — сильно моложе прежних «подружек» шпиона

В России у красотки фанаток сильно меньше, чем за рубежом.

Прошло уже почти четыре года с премьеры «Не время умирать» — последнего фильма, где Джеймс Бонд носил лицо Дэниела Крейга. Все это время фанаты гадали: кто теперь сядет за руль «Астон Мартина» и куда вообще свернет франшиза. Ответы начали появляться: новый фильм поставит Дени Вильнев, а в одной из главных ролей появится его подружка.

В британской прессе наперебой заявляют, что подтвердилась еще одна интрига: новую «девушку Бонда» сыграет Сидни Суини — звезда «Эйфории» и «Мадам паутины». По слухам, именно Вильнев, который давно дружит с актрисой, настаивает на ее участии.

«Сидни — главное имя в списке. Дени считает, что она невероятно талантлива и может привлечь молодую аудиторию — это важно, если студия хочет омолодить Бонда», — цитирует источник The Sun, подразумевая, что актриса моложе большинства прежних девушек шпиона в лице Моники Белуччи, Беренис Марло, Холли Берри и остальных.

На короткой ноге с Вильневым: новой девушкой Бонда станет скандальная звезда «Эйфории» — сильно моложе прежних «подружек» шпиона

К тому же за Суини стоит не кто-нибудь, а сам Джефф Безос: Amazon, владеющий правами на франшизу, поддержал выбор режиссера.

Интересно, что актриса в последнее время активно готовится к экшн-ролям: ради байопика про боксершу Кристи Мартин Сидни месяцами сидела на жестких тренировках и занималась кикбоксингом.

Кто станет новым Бондом — пока не ясно окончательно. Среди фаворитов букмекеров — Аарон Тейлор-Джонсон и Джеймс Нортон. А заодно кипит и еще одна гонка: кто споет новую бондовскую тему. Лидирует Raye, вытеснив Дуа Липу, а следом идут Чапелл Роан, Лана Дель Рей и Леди Гага. Эд Ширан и Гарри Стайлз, конечно, тоже где-то там в списке — но шансов у них меньше.

Ранее мы писали: Бесконечные фаталити вместо бесконечной болтовни: «Мортал Комбат 2» уже точно будет лучше первой части — 3 причины

Фото: Legion-Media, сериал «Эйфория»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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