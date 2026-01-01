Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Грязные деньги» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Бруклинская рокировка
5.8
Киноафиша Фильмы Бруклинская рокировка
5.8

Бруклинская рокировка

, 1990
Queens Logic
США / драма, комедия / 18+
Постер фильма Бруклинская рокировка
5.8

О фильме

Старые друзья детства вновь собираются вместе в родном нью-йоркском районе Квинс, над которым нависает мост «Адские ворота», чтобы отпраздновать свадьбу Рэя и Патрисии. Хотя еще не факт, что свадьба состоится. Художник Рэй мечтает рисовать фрески в Италии, а парикмахерша Патрисияи не помышляет уезжать из родного квартала. А тут еще Карла собирается подать на развод с Элом, всегдашним заводилой их компании, — слишком сильно он увлекается молоденькими девушками.

В ролях

Кевин Бейкон
Кевин Бейкон
Линда Фиорентино
Джон Малкович
Джон Малкович
Джо Мантенья
Джо Мантенья
Кен Олин
Том Уэйтс
Том Уэйтс
Режиссер Стив Рэш
Сценарист Тони Спиридакис, Joseph W. Savino
Композитор Джо Джексон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1990
Премьера в мире 1 февраля 1991
Дата выхода
1 февраля 1991 Россия 16+
1 февраля 1991 Казахстан
1 февраля 1991 США
1 февраля 1991 Украина
MPAA R
Сборы в мире $612 781
Производство Carolco Pictures, New Line Cinema, New Visions Pictures
Другие названия
Queens Logic, Bienvenue au club, Boda en Queens, De l'autre côté de Manhattan, Együtt a banda, Együtt a csapat, Entre amigos, Full fest for klikken, Gänget från Brooklyn, Geboren in Queens, Logika Kvinsa, Prawo Queens'u, Przyjaciele w Queens, Queensin kingit, Sognando Manhattan, Uma Ponte em Nova Iorque, Бруклинская рокировка, Логиката на Куинс, クィーンズ・ロジック 女の言い分・男の言い訳

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 15 голосов
5.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Бруклинская рокировка

Киллер Джо
Киллер Джо драма, комедия
2011, США
6.0
Влюбленный мужчина
Влюбленный мужчина драма, мелодрама
1987, Италия / Франция
5.0
Малыш, это ты
Малыш, это ты драма, комедия, мелодрама
1983, США
6.0
Любовь нельзя купить
Любовь нельзя купить мелодрама, драма, комедия
1987, США
6.0
Забегаловка
Забегаловка драма, комедия
1982, США
7.0
Рождество с Неудачниками
Рождество с Неудачниками комедия, драма
2004, США
5.0
Лакричная пицца
Лакричная пицца комедия, драма
2021, США
7.0
Чумовая пятница
Чумовая пятница комедия, драма
2003, США
6.0
Я люблю тебя, папочка
Я люблю тебя, папочка комедия
2017, США
6.0
Быть Стэнли Кубриком
Быть Стэнли Кубриком драма, комедия
2005, Великобритания / Франция
5.0
Свадьба Уайлд
Свадьба Уайлд комедия
2017, США
5.0
Глубоководный горизонт
Глубоководный горизонт драма
2016, США
7.0
Проект «Конец света»
Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Коммерсант
Коммерсант
2026, Россия, драма, экранизация
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
2026, Россия, анимация
Вот это драма!
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Ангелы Ладоги
Ангелы Ладоги
2026, Россия, драма, исторический, военный
Вверх по волшебному дереву
Вверх по волшебному дереву
2025, США, приключения, семейный
Своя в доску
Своя в доску
2026, Россия, комедия
Семь вёрст до рассвета
Семь вёрст до рассвета
2025, Россия, драма, военный, исторический
Хокум
Хокум
2026, Ирландия, ужасы
Опасные отношения
Опасные отношения
2026, США / Канада, триллер, боевик, комедия
Ждун 2
Ждун 2
2026, Россия, комедия, семейный
Угостил дешевыми сосисками из «Светофора» свою собаку – реакция «убила»: пришлось выкинуть всю пачку
Не нужно часами прочесывать шерсть, чтобы найти клеща на собаке: iPhone справляется за минуту
Не взойдут, а сгниют: семена этих фруктов и овощей дачники сажают строго в мае – но в 2026-м они только погубят урожай
Гарри Поттер с синдромом Туретта: Меньшиков одним из первых посмотрел «Гамлета» с Борисовым – округлил глаза и перешел на мат
Картинки «со звуком»: угадаете, откуда эти заставки, — и звание главного сериаломана у вас в кармане (тест)
Главный позор со времен финала «Игры престолов»: «Дом дракона» пролетел мимо топ-5 лучших сериалов НВО за 10 лет
Зрители ждали от нового сериала НТВ рейтинг 8/10, а после первых серий дали 4: «Кукушонок» - провал 2026 года
Колокольников терпеть не может новые сериалы, но эту драму НВО назвал шедевром: тоже удивились, но речь не о «Престолах»
Уснул на первой серии «Чумы» с Устюговым и Жарковым, от второй плевался: не верю в рейтинг 7.9 – «сплошное вранье про 90-е»
Когда внутри грустно и пусто, включаю только эти фильмы: помогают лучше психолога, а платить 5000 за сеанс не нужно — №5 мой фаворит
Племянник Майкла Джексона внезапно «урыл» половину Голливуда: «Майкл» уже собрал более 700 млн долларов и пытается обогнать «Богемскую рапсодию»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше