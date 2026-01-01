Старые друзья детства вновь собираются вместе в родном нью-йоркском районе Квинс, над которым нависает мост «Адские ворота», чтобы отпраздновать свадьбу Рэя и Патрисии. Хотя еще не факт, что свадьба состоится.
Художник Рэй мечтает рисовать фрески в Италии, а парикмахерша Патрисияи не помышляет уезжать из родного квартала. А тут еще Карла собирается подать на развод с Элом, всегдашним заводилой их компании, — слишком сильно он увлекается молоденькими девушками.
ПроизводствоCarolco Pictures, New Line Cinema, New Visions Pictures
Другие названия
Queens Logic, Bienvenue au club, Boda en Queens, De l'autre côté de Manhattan, Együtt a banda, Együtt a csapat, Entre amigos, Full fest for klikken, Gänget från Brooklyn, Geboren in Queens, Logika Kvinsa, Prawo Queens'u, Przyjaciele w Queens, Queensin kingit, Sognando Manhattan, Uma Ponte em Nova Iorque, Бруклинская рокировка, Логиката на Куинс, クィーンズ・ロジック 女の言い分・男の言い訳