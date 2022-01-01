Кошмар в сумасшедшем доме, 1990

Витя очень азартен, поэтому попал в долговую яму из-за своей неспособности вовремя остановиться при игре на деньги. Ему необходимы средства, потому что он задолжал серьезным людям. Витю может спасти его дядя, но он прагматичный человек и не станет выручать племянника в такой ситуации. Витя решается на аферу. Он показывает дяде проект для выгодного вложения – психбольницу. Дяде нужно своими глазами посмотреть объект, а такого просто не существует в природе. Тогда в отчаянии Витя показывает в качестве психбольницы пансионат для творческих личностей.