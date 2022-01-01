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Кошмар в сумасшедшем доме Кошмар в сумасшедшем доме
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Nightmare at Bedlam

Кошмар в сумасшедшем доме, 1990

1990 / СССР
4.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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О фильме

Витя очень азартен, поэтому попал в долговую яму из-за своей неспособности вовремя остановиться при игре на деньги. Ему необходимы средства, потому что он задолжал серьезным людям. Витю может спасти его дядя, но он прагматичный человек и не станет выручать племянника в такой ситуации. Витя решается на аферу. Он показывает дяде проект для выгодного вложения – психбольницу. Дяде нужно своими глазами посмотреть объект, а такого просто не существует в природе. Тогда в отчаянии Витя показывает в качестве психбольницы пансионат для творческих личностей.

4.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 1990
Премьера в России 1 апреля 1991
Премьера в мире 1 апреля 1991
Возраст 16+
Режиссер
Николай Гусаров
В ролях
Татьяна Говорова
Виктор Павлов
Виктор Павлов
Елена Старостина
Тамара Семина
Тамара Семина
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Кошмар в сумасшедшем доме 1 постер
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