Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Одиссея» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Роковая женщина
4.6
Киноафиша Фильмы Роковая женщина
4.6

Роковая женщина

, 1991
Femme Fatale
США / детектив, драма / 18+
Постер фильма Роковая женщина
4.6

О фильме

Джозеф Принс, раньше живописец, а сейчас смотритель природного парка, встречает в своём парке женщину, в которую влюбляется. События разворачиваются стремительно, и через некоторое время они с Синтией женятся, несмотря на то, что они малознакомы и практически ничего друг о друге не знают. Однажды Джон, возвратившись домой, не застаёт дома жены — Синтия исчезла. Джон начинает поиски своей жены, но испытывает в этом деле трудности, ведь он практически ничего не знает о Синтии. В результате поисков Джон оказывается втянутым в неприятную историю — оказывается всё в их отношениях было построено на лжи и предательстве. Он узнаёт много нового и странного о Синтии, сейчас же ей угрожает опасность, и спасти её может только Джон, сам же при этом он может погибнуть.

В ролях

Колин Ферт
Колин Ферт
Joseph Prince
Билли Зейн
Билли Зейн
Elijah
Скотт Уилсон
Скотт Уилсон
Dr. Beaumont
Сюзанн Снайдер
Andrea
Лиза Зейн
Cynthia
Пэт Скиппер
Ted
Джон Лавакьелли
Ed
Лиза Блаунт
Jenny Purge
Кармине Кариди
Dino
Дэнни Трехо
Дэнни Трехо
Toshi
Режиссер Андре Р. Гуттфройнд
Сценарист Майкл Феррис, Джон Д. Бранкато
Композитор Parmer Fuller
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1991
Премьера в мире 1 марта 1991
Дата выхода
23 мая 1991 Россия 18+
23 мая 1991 Казахстан
1 марта 1991 США
23 мая 1991 Украина
MPAA R
Производство Gibraltar Entertainment
Другие названия
Femme Fatale, A végzet asszonya, Fatal Woman, Kobieta fatalna, Pasado oculto, Роковая женщина, 팜므 파탈

Рейтинг фильма

4.6
Оцените 11 голосов
4.5 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Роковая женщина

Моя веселая жизнь
Моя веселая жизнь комедия, мелодрама, драма
1999, США / Великобритания
6.0
Кукловод
Кукловод мелодрама, триллер, драма
1994, Великобритания
5.0
Роман служанки
Роман служанки драма
2021, Великобритания
5.0
Супернова
Супернова драма
2020, Великобритания
6.0
Возмездие
Возмездие драма
2013, Австралия / Великобритания
7.0
Уже не дети
Уже не дети драма
2012, США
6.0
Час свиньи
Час свиньи детектив, триллер, драма
1993, Великобритания
6.0
Одинокий мужчина
Одинокий мужчина драма
2009, США
7.0
Травма
Травма детектив, триллер, драма, ужасы
2004, Великобритания
4.0
Девушка с жемчужной сережкой
Девушка с жемчужной сережкой драма
2003, Великобритания / Люксембург
7.0
Главная улица
Главная улица драма
2010, США
5.0
Год спокойного солнца
Год спокойного солнца драма
1984, США / ФРГ / Польша
7.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Старый орел
Старый орел
2026, Россия, комедия, семейный
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Заношенные футболки в жизни не выкидываю – все тащу на дачу: там нашла им сразу 3 применения
Забудьте про банки и кипяток: эти «Царские» огурчики готовятся за 30 минут в пакете — летний хит у ленивых хозяек
Вы всю жизнь готовили пюрешку неправильно: шеф-повар подсказал, что добавить, чтобы обычный гарнир стал ресторанным
5 культовых советских фильмов о войне описали парой слов: отличите «Иди и смотри» от «В бой идут одни старики»? (тест)
Тест по фильмам с Юрием Никулиным проверит память на прочность: сможете набрать 7 из 7 без подсказок?
«Дикий экшен нон-стоп»: новинке о вторжении НЛО с Сэ Бек из «Игры в кальмара» унылый «День разоблачения» в подметки не годится
Пришла муха на базар – вот вам тест про самовар! Угадайте 5 великих фильмов СССР по кадру с пузатым русским чайником
До выхода «Невского-8» – несколько недель, срочно вспоминаем прошлые сезоны: ответьте на 5/5 и докажите, что не забыли Семенова (тест)
Новая дорама с рейтингом 8,4 завоевала чарты Netflix — 1 700 000 зрителей в полном восторге: «после первых минут уже не оторваться»
Это аниме в России стало популярней «Первого отдела» и «Невского» вместе взятых: «Поднятию уровня» до него – как до Луны
Так жив или мертв? Трейлер «Невского-8» вызвал у зрителей не самые приятные подозрения — «будут весь сезон тянуть интригу»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше