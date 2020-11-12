Джозеф Принс, раньше живописец, а сейчас смотритель природного парка, встречает в своём парке женщину, в которую влюбляется. События разворачиваются стремительно, и через некоторое время они с Синтией женятся, несмотря на то, что они малознакомы и практически ничего друг о друге не знают. Однажды Джон, возвратившись домой, не застаёт дома жены — Синтия исчезла. Джон начинает поиски своей жены, но испытывает в этом деле трудности, ведь он практически ничего не знает о Синтии. В результате поисков Джон оказывается втянутым в неприятную историю — оказывается всё в их отношениях было построено на лжи и предательстве. Он узнаёт много нового и странного о Синтии, сейчас же ей угрожает опасность, и спасти её может только Джон, сам же при этом он может погибнуть.