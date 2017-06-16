Бездельник, 1991

Бессюжетный фильм об одном дне из жизни богемы, бездельников и «невписавшихся в систему» в городе Остине, штат Техас. За полтора часа перед нами проходит паноптикум персонажей, и ни на одном из них камера не задерживается более чем на 3 минуты: мечтательный путешественник, человек, помешанный на НЛО, конспиролог-любитель, пожилой анархист, предлагающий дружбу грабителю в собственном доме, коллекционер старых телевизоров, и странная то ли девочка, то ли мальчик, продающая на улице гинекологический мазок Мадонны.