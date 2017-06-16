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Бездельник Бездельник
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Бездельник, 1991

1991 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме

Бессюжетный фильм об одном дне из жизни богемы, бездельников и «невписавшихся в систему» в городе Остине, штат Техас. За полтора часа перед нами проходит паноптикум персонажей, и ни на одном из них камера не задерживается более чем на 3 минуты: мечтательный путешественник, человек, помешанный на НЛО, конспиролог-любитель, пожилой анархист, предлагающий дружбу грабителю в собственном доме, коллекционер старых телевизоров, и странная то ли девочка, то ли мальчик, продающая на улице гинекологический мазок Мадонны.

7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 1991
Премьера в России 20 марта 1991
Премьера в мире 27 июля 1990
Возраст 18+
Режиссер
Ричард Линклейтер
Ричард Линклейтер
В ролях
Ричард Линклейтер
Ричард Линклейтер
Руди Баскез
Джин Каффейн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Бездельник 2 постера
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16 июня 2017 01:21
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