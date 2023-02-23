Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо, 1991

Ренегат Микки Рурк и невероятно талантливый Дон Джонсон с безудержной мощью и непередаваемым юмором сыграли грубоватых и одновременно сердечных «Робин Гудов» нашего времени. В беззаконном мире конца 80-х некий банк грубо пытается отнять принадлежащий бывшему рокеру бар.
Бродяги Харли Дэвидсон и Ковбой Марльборо решили помочь своему старому другу и ограбить инкассаторов банка. Однако в бронемашине оказываются не деньги, а наркотики. Теперь Рурка и Джонсона преследует банда прихвостней коррумпированного банкира. Скоростные мотоциклы, динамичное действие и мощное современное оружие составляют взрывоопасный рецепт этого футуристического приключенческого фильма.