Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Астрал. Проклятие ведьм" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо
Киноафиша Фильмы Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо
Harley Davidson and the Marlboro Man

Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо, 1991

1991 / США
7.9 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Ренегат Микки Рурк и невероятно талантливый Дон Джонсон с безудержной мощью и непередаваемым юмором сыграли грубоватых и одновременно сердечных «Робин Гудов» нашего времени. В беззаконном мире конца 80-х некий банк грубо пытается отнять принадлежащий бывшему рокеру бар.

Бродяги Харли Дэвидсон и Ковбой Марльборо решили помочь своему старому другу и ограбить инкассаторов банка. Однако в бронемашине оказываются не деньги, а наркотики. Теперь Рурка и Джонсона преследует банда прихвостней коррумпированного банкира. Скоростные мотоциклы, динамичное действие и мощное современное оружие составляют взрывоопасный рецепт этого футуристического приключенческого фильма.

7.9 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 1991
Премьера в России 23 августа 1991
Премьера в мире 23 августа 1991
Возраст 18+
Режиссер
Саймон Уинсер
В ролях
Микки Рурк
Микки Рурк
Дон Джонсон
Дон Джонсон
Челси Филд
Дэниэл Болдуин
Дэниэл Болдуин
Джанкарло Эспозито
Джанкарло Эспозито
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Буч Кэссиди и Сандэнс Кид
Буч Кэссиди и Сандэнс Кид (1969)
7.6666665
Мать
Мать (1996)
6.909091
Коммандо
Коммандо (2022)
2.9166667
Холод в июле
Холод в июле (2014)
8
Отец мучеников
Отец мучеников (2018)
3.9
Семейный консультант
Семейный консультант (2013)
5.3
Возвращение в округ Мэйкон
Возвращение в округ Мэйкон (1975)
5.6
Вердикт: Суд над МакМартинами
Вердикт: Суд над МакМартинами (1995)
7.3
Дворец
0
Девушка
Девушка (2020)
4.8
Мисирлу
Мисирлу (2017)
4.5833335
Долгий дом (2018)
0
Фильм находится в подборках
Фильмы про байкеров Фильмы про байкеров
Постер фильма Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо смотреть онлайн

Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо

Похожие фильмы онлайн

Буч Кэссиди и Сандэнс Кид
 
Коммандо
 
Вердикт: Суд над МакМартинами
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
disturatro 23 февраля 2023, 18:40
HYDRA вернулась ? KRAKEN! 2krn.me
Отзывы Написать
29 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Папы против мам
Папы против мам
2023, Россия, комедия, семейный
Марлоу
Марлоу
2022, США, триллер
Рок дог 3: Битва за бит
Рок дог 3: Битва за бит
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Приложение киноафиши