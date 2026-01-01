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Постер фильма Умереть заново
6.9
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6.9

Умереть заново

, 1991
Dead Again
США / триллер, мелодрама, драма, детектив / 18+
Постер фильма Умереть заново
6.9

О фильме

В 1949 году композитор Роман Штраусс был приговорен к смертной казни за убийство собственной жены, знаменитой пианистки, совершенное при помощи ножниц. Далее — Лос-Анджелес, наши дни. Частный детектив Майк Черч, специализирующийся на поиске пропавших людей, берется помочь странной молодой женщине по имени Грейс, страдающей тяжелой формой амнезии. Девушку постоянно преследуют кровавые ночные кошмары. Черч обращается за помощью к эксцентричному гипнотизеру, и на сеансе гипноза выясняется невероятное: оказывается, Грейс и Черч таинственным образом связаны с тем ужасным убийством далекого 1949-го.

В ролях

Кеннет Брана
Кеннет Брана
Майк Черч
Эмма Томпсон
Эмма Томпсон
Margaret Strauss
Энди Гарсия
Энди Гарсия
Грей Бейкер
Луис Холл
Sister Constance
Ричард Истон
Father Timothy
Джо Андерсон
Джо Андерсон
Патрик Монтес
Pickup Driver
Робин Уильямс
Робин Уильямс
Dr. Cozy Carlisle
Джо Андерсон
Starlet
Джо Андерсон
Starlet
Рэймонд Крус
Рэймонд Крус
Supermarket Clerk
Уэйн Найт
Уэйн Найт
'Piccolo' Pete
Режиссер Кеннет Брана
Сценарист Скотт Фрэнк
Композитор Патрик Дойл
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 1991
Премьера в мире 23 августа 1991
Дата выхода
30 августа 1991 Россия 16+
5 марта 1992 Австралия
21 февраля 1992 Австрия
14 ноября 1991 Аргентина
25 октября 1991 Великобритания
21 февраля 1992 Венгрия
20 февраля 1992 Германия
19 марта 1992 Гонконг
4 марта 1992 Греция
28 февраля 1992 Дания
25 октября 1991 Ирландия
28 февраля 1992 Испания
4 марта 1992 Италия
30 августа 1991 Казахстан
21 февраля 1992 Нидерланды
28 февраля 1992 Португалия
23 августа 1991 Румыния 15
23 августа 1991 США
27 марта 1992 Турция
30 августа 1991 Украина
10 июля 1992 Уругвай
21 февраля 1992 Финляндия
4 марта 1992 Франция
6 марта 1992 Швейцария
21 февраля 1992 Швеция
11 апреля 1992 Южная Корея
15 февраля 1992 Япония
MPAA R
Бюджет $15 000 000
Сборы в мире $38 016 380
Производство Paramount Pictures, Mirage Enterprises, Renaissance Theatre Company
Другие названия
Dead Again, Volver a morir, Morir todavía, Schatten der Vergangenheit, Znovu po smrti, Умереть заново, Dobare Morde, Død for anden gang, Död på nytt, Dying Again for Love, Înviat din morţi, Jälle surnud, L'altro delitto, Le passé revient, Meghalsz újra!, Mordet fra fortiden, Murha menneisyydestä, Nekroi xana, Ponovo mrtav, Tornar a morir, Umrzeć powtórnie, Vel mirusi, Viver de Novo, Voltar a Morrer, Yeniden Ölmek, Zemřít znovu, Νεκροί ξανά, Отново мъртва, फिर से मर गया, 再續前世情, 愛と死の間で, เมินเสียเถิดความตาย

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 11 голосов
6.8 IMDb

Цитаты

Cozy Carlisle Люди либо курят, либо нет. Посредине не бывает. Главное — понять, кем ты являешься, и быть этим.
Mike Church Да, ну, знаешь, я... я пытаюсь бросить. Так что...
Cozy Carlisle Не говори мне, что пытаешься бросить. Те, кто говорит, что пытаются, — по сути слабаки, которые не могут решиться. Пойми, кто ты есть. Будь этим. Вот и всё. Если ты некурящий, ты это почувствуешь.

Отзывы о фильме

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