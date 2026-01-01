В 1949 году композитор Роман Штраусс был приговорен к смертной казни за убийство собственной жены, знаменитой пианистки, совершенное при помощи ножниц. Далее — Лос-Анджелес, наши дни. Частный детектив Майк Черч, специализирующийся на поиске пропавших людей, берется помочь странной молодой женщине по имени Грейс, страдающей тяжелой формой амнезии. Девушку постоянно преследуют кровавые ночные кошмары. Черч обращается за помощью к эксцентричному гипнотизеру, и на сеансе гипноза выясняется невероятное: оказывается, Грейс и Черч таинственным образом связаны с тем ужасным убийством далекого 1949-го.
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