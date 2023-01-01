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The Inner Circle

Ближний круг, 1991

1991 / Италия / США / СССР
6.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Иван Саньшин – обыкновенный киномеханик, работающий в необыкновенном месте: он служит в Кремлевском кинозале, где показывает фильмы лично Сталину и ближайшему кругу его друзей и союзников. Фигура вождя вызывает у него восхищенное раболепие, и угодить ему становится важнейшей задачей в жизни Саньшина, хоть он и знает о многочисленных жертвах режима. Однако случается событие, способное пошатнуть даже любовь киномеханика: одной из этих жертв становится его беременная жена.

  • Термин, давший название фильму, позаимствован из жаргона Девятого управления КГБ; он означает круг людей, имеющих личный контакт со Сталиным.
  • Идея создания фильма посетила режиссера Андрея Кончаловского еще в шестидесятых, когда один из киномехаников Госкино рассказал ему о своей работе у Сталина. Экранизация такого сюжета стала возможна только во времена перестройки, но Александр Ганьшин, прототип главного героя, дожил до создания фильма, консультировал Кончаловского и даже побывал на премьере картины на Берлинском кинофестивале.
  • Александр Збруев, исполнивший роль Сталина, не обладает с ним никаким внешним свойством: только хищный взгляд актера, свойственный вождю народов, натолкнул Кончаловского на мысль взять его на роль. Остальное решил сложный грим.

Главный герой, киномеханик Сталина, Иван Саньшин, который с 1939 года отвечал за показ фильмов в кремлевском кинозале. Он любил свою жену Анастасию, уважал наркома обороны Ворошилова, наркома внутренних дел Берию и всех остальных членов советского правительства. Но больше всего на свете Иван любил товарища Сталина...

6.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 2 часа 17 минут
Год выпуска 1991
Премьера в России 25 декабря 1991
Премьера в мире 25 декабря 1991
Возраст 12+
Режиссер
Андрей Кончаловский
Андрей Кончаловский
В ролях
Toм Xaлc
Лoлитa Дaвидoвич
Бoб Xocкинc
Александр Збpуeв
Фeдop Шaляпин-мл.
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Ближний круг 2 постера
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Ближний круг
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саундтрек фильма Ближний круг
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