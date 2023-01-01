Ближний круг, 1991

Иван Саньшин – обыкновенный киномеханик, работающий в необыкновенном месте: он служит в Кремлевском кинозале, где показывает фильмы лично Сталину и ближайшему кругу его друзей и союзников. Фигура вождя вызывает у него восхищенное раболепие, и угодить ему становится важнейшей задачей в жизни Саньшина, хоть он и знает о многочисленных жертвах режима. Однако случается событие, способное пошатнуть даже любовь киномеханика: одной из этих жертв становится его беременная жена.