Чикагскому полицейскому Дэнни Мулдуну минуло уже 38 лет, а он продолжает оставаться неженатым. Старый холостяк живет со своей мамой Розой и трогательно о ней заботится. Но однажды в местном Ирландском баре он знакомится с хорошенькой Терезой Луной. Дэнни влюбляется в девушку с первого взгляда. И она отвечает взаимностью. Только капризная мать Дэнни омрачает счастливые дни, выражая явное неудовольствие: её совсем не устраивает перспектива стать свекровью…
|24 мая 1991
|Россия
|12+
|13 сентября 1991
|Великобритания
|28 ноября 1991
|Германия
|24 мая 1991
|Казахстан
|1 ноября 1991
|Португалия
|24 мая 1991
|США
|24 мая 1991
|Украина
|27 ноября 1991
|Франция