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Постер фильма Поймет лишь одинокий
6.4
Киноафиша Фильмы Поймет лишь одинокий
6.4

Поймет лишь одинокий

, 1991
Only the Lonely
США / комедия, мелодрама / 18+
Постер фильма Поймет лишь одинокий
6.4

О фильме

Чикагскому полицейскому Дэнни Мулдуну минуло уже 38 лет, а он продолжает оставаться неженатым. Старый холостяк живет со своей мамой Розой и трогательно о ней заботится. Но однажды в местном Ирландском баре он знакомится с хорошенькой Терезой Луной. Дэнни влюбляется в девушку с первого взгляда. И она отвечает взаимностью. Только капризная мать Дэнни омрачает счастливые дни, выражая явное неудовольствие: её совсем не устраивает перспектива стать свекровью…

В ролях

Джон Кэнди
Джон Кэнди
Danny Muldoon
Морин О’Хара
Морин О’Хара
Rose Muldoon
Элли Шиди
Theresa Luna
Кевин Данн
Кевин Данн
Patrick Muldoon
Майло О’Ши
Doyle
Берт Ремсен
Spats
Энтони Куинн
Энтони Куинн
Nick Acropolis
Джеймс Белуши
Джеймс Белуши
Salvatore Buonarte
Джо Греко
Johnny Luna
Маколей Калкин
Маколей Калкин
Марвин Дж. Макинтайр
Father Strapovic
Режиссер Крис Коламбус
Сценарист Крис Коламбус
Композитор Морис Жарр
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 1991
Премьера в мире 24 мая 1991
Дата выхода
24 мая 1991 Россия 12+
13 сентября 1991 Великобритания
28 ноября 1991 Германия
24 мая 1991 Казахстан
1 ноября 1991 Португалия
24 мая 1991 США
24 мая 1991 Украина
27 ноября 1991 Франция
MPAA PG-13
Сборы в мире $25 092 802
Производство 20th Century Fox, Hughes Entertainment
Другие названия
Only the Lonely, Yo, tú y mi mamá, Yo, tú y mamá, Äitini on naiseni, Alleen is maar alleen, Bekarın Derdi, Cara mamma, mi sposo, Eu, Tu e a Mamã, Ma blonde, ma mère et moi, Mama pici fia, Mama, ich und wir zwei, Mamãe Não Quer que Eu Case, Mamman poika, Mammas gosse, Osamljena srca, Pote horis ti... mama, Samo usamljeni, Ta mère ou moi !, Tú, yo y mamá, Tylko samotni, Üksildased, Užkieteję viengungiai, Ποτέ χωρίς τη... μαμά, Поймёт лишь одинокий, Само самотните, Усі чоловіки роблять це, オンリー・ザ・ロンリー

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 13 голосов
6.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

Danny [Дэнни только что договорился о свидании с Терезой и сталкивается с посетителями похорон] Да! Ой... извини... просто мне там с девушкой повезло.
[посетители похорон выглядят шокированными]
Danny Не в том смысле... она там со всеми спит... не в том смысле. Но, наверное, с тем парнем там — да... Мне надо идти.

Отзывы о фильме

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