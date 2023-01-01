Виновен по подозрению, 1991

Дэвид Меррилл — успешный кинорежиссер, проработавший последние несколько лет вне Америки, возвращается в Голливуд, чтобы попасть в самый эпицентр "охоты на ведьм", охватившей Соединенные штаты в середине двадцатого века. Меррилла заставляют дать показания против его товарищей, которых обвиняют в связях с коммунистами. Меррилл отказывается, однако вскоре выясняется, что теперь он внесен в "черные списки", из-за чего не может найти работу. Все наладится только в том случае, если он пойдет навстречу следователям...