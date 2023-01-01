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Виновен по подозрению Виновен по подозрению
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Guilty By Suspicion

Виновен по подозрению, 1991

1991 / Франция / США
8.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме

Дэвид Меррилл — успешный кинорежиссер, проработавший последние несколько лет вне Америки, возвращается в Голливуд, чтобы попасть в самый эпицентр "охоты на ведьм", охватившей Соединенные штаты в середине двадцатого века. Меррилла заставляют дать показания против его товарищей, которых обвиняют в связях с коммунистами. Меррилл отказывается, однако вскоре выясняется, что теперь он внесен в "черные списки", из-за чего не может найти работу. Все наладится только в том случае, если он пойдет навстречу следователям...

8.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 1991
Премьера в России 15 марта 1991
Премьера в мире 15 марта 1991
Возраст 18+
MPAA PG-13
Бюджет $13 000 000
Режиссер
Ирвин Уинклер
В ролях
Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро
Аннетт Бенинг
Аннетт Бенинг
Джордж Уэндт
Люк Эдвардс
Люк Эдвардс
Крис Купер
Крис Купер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Виновен по подозрению 2 постера
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