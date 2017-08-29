Папа, умер Дед мороз!, 1992

Однажды герой фильма - ученый - просыпается у себя дома с твердым намерением уехать к двоюродному брату в деревню, чтобы закончить рассказ про мышь-бурозубку. Одновременно с этим школьник младших классов и одноногий старик с лицом, которое могло бы принадлежать пирату или мистику, расставляют ловушки в подземных коммуникациях города. Одинокий и безымянный путешественник по канализационным коридорам оказывается вполне подходящим на роль жертвенного агнца. Двоюродный брат ученого вместе со своей женой и всеми жителями деревни страдает странным заболеванием: все они безнадежно и страстно одержимы манией насилия и смерти. А впрочем, кажется, это не так уж и важно. Ведь городской ученый, озабоченный судьбой маленькой бурозубки, кажется, и сам вот-вот заразится этой болезнью. По-настоящему важно только то, что он сам не знает, кем станет: жертвой или убийцей.