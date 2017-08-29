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Папа, умер Дед мороз!
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Papa, umer ded moroz

Папа, умер Дед мороз!, 1992

1992 / СССР
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть О фильме

Премии: Гран-при "Золотой Р" на фестивале авторского кино в Римини (Италия, 1993 г.)

Однажды герой фильма - ученый - просыпается у себя дома с твердым намерением уехать к двоюродному брату в деревню, чтобы закончить рассказ про мышь-бурозубку. Одновременно с этим школьник младших классов и одноногий старик с лицом, которое могло бы принадлежать пирату или мистику, расставляют ловушки в подземных коммуникациях города. Одинокий и безымянный путешественник по канализационным коридорам оказывается вполне подходящим на роль жертвенного агнца. Двоюродный брат ученого вместе со своей женой и всеми жителями деревни страдает странным заболеванием: все они безнадежно и страстно одержимы манией насилия и смерти. А впрочем, кажется, это не так уж и важно. Ведь городской ученый, озабоченный судьбой маленькой бурозубки, кажется, и сам вот-вот заразится этой болезнью. По-настоящему важно только то, что он сам не знает, кем станет: жертвой или убийцей.

6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 13 минут
Год выпуска 1992
Премьера в России 29 декабря 1991
Премьера в мире 29 декабря 1991
Возраст 18+
Режиссер
Евгений Юфит
В ролях
Владимир Маслов
Владимир Маслов
Иван Ганжа
Людмила Козловская
Анатолий Егоров
Борис Ильясов
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Папа, умер Дед мороз! 1 постер
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Папа, умер Дед мороз!

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