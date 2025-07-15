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Киноафиша Статьи Этот криминальный детектив-новинку 2025 года стоит посмотреть всем фанатам жанра: но и минусы у проекта с Орландо Блумом в главной роли тоже есть

Этот криминальный детектив-новинку 2025 года стоит посмотреть всем фанатам жанра: но и минусы у проекта с Орландо Блумом в главной роли тоже есть

15 июля 2025 10:23
Этот криминальный детектив-новинку 2025 года стоит посмотреть всем фанатам жанра: но и минусы у проекта с Орландо Блумом в главной роли тоже есть

Пропустить — преступление.

«Под прикрытием» рассказывает историю троицы невезучих импровизационных актёров — Марлона, Хью и Кэт — чья страсть к перевоплощению становится поводом для участия в полицейской операции. Что начиналось как заказные съёмки рекламы пиццы и тренинги по раскрепощению, внезапно превращается в рискованное погружение в мир контрабанды и криминала. И, признаемся, идея действительно зацепила.

Удача со сценарием, героям — спасибо за смех

Этот криминальный детектив-новинку 2025 года стоит посмотреть всем фанатам жанра: но и минусы у проекта с Орландо Блумом в главной роли тоже есть

Повествование словно выстроено на тонкой грани между комедией и триллером. Когда Марлон, Хью и Кэт — под руководством безумного инструктора — отправляются купить нелегальные сигареты, они тут же натыкаются на встречу двух банд, после чего оказываются в эпицентре криминального хаоса. Эти сцены полны искреннего ужаса, но и удивительно нелепого азарта.

Плюсы проекта: звёздная сеть, харизма и отвязные сцены

Этот криминальный детектив-новинку 2025 года стоит посмотреть всем фанатам жанра: но и минусы у проекта с Орландо Блумом в главной роли тоже есть

  • Главные роли сыграли Орландо Блум, Брайс Даллас Ховард, Шон Бин, Ник Мохаммед и Пэдди Консидайн — гарантированы разнообразие и неожиданность.

  • Герои запоминающиеся: Марлон — сам себе драматург, Кэт — амбициозный преподаватель, Хью — застенчивый новичок, который на кураже превращается в дикого импровизатора.

  • Сценарий бросает вызов жанрам, переплетая абсурд и реализм, создавая моменты, от которых по-настоящему захватывает дух.

  • Импровизации смотрятся естественно, органично, и вызывают искренний смех.

Минусы: ощущение нереализованного потенциала

Этот криминальный детектив-новинку 2025 года стоит посмотреть всем фанатам жанра: но и минусы у проекта с Орландо Блумом в главной роли тоже есть

  • Монтаж рваный, а режиссура временами неровная: из-за этого несколько сцен выглядят затянутыми или, наоборот, слишком резкими.

  • Лёгкий тон и комичный характер ограничивают глубину — хочется крепче бросить зрителя в водоворот событий или наконец раскрыть реальные масштабы криминального мира.

  • В финале создаётся иллюзия, будто можно было снять что-то гораздо смешнее и остросюжетнее — мечтается увидеть «Под прикрытием» в более агрессивных красках.

Вердикт: лёгкий вечер и актёрское удовольствие гарантированы

«Под прикрытием» — не шедевр, но отличное кино для выходного вечера: немного криминала, много смеха и приличный актерский ансамбль. Орландо Блум примеряет новый образ и забавно превращается из красавчика в праздного импровизатора — перевоплощения ради этой роли стоят просмотра. Пусть это не дебют десятилетия, но шанс отвлечься от новостей — точно заслуживает внимания. Если вы готовы пожертвовать глубиной ради лёгкого и яркого настроения — дерзайте!

А здесь мы рассказывали про шикарную новинку для любителей триллеров.

Фото: Кадры из фильма «Под прикрытием» (2025)
Екатерина Соловьева
Екатерина Соловьева
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1 комментарий
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