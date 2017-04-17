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Ой, вы, гуси Ой, вы, гуси
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Ой, вы, гуси, 1991

1991 / СССР
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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О фильме

История оскудения и деградации одной семьи из русской глубинки, становящаяся по ходу повествования глобальной метафорой нашего бытия.
Терпение - родовое качество, счастье и проклятие русского человека. О нем и фильм. И о жизни трех братьев Ивановых.
Старший - Санька - уголовник, отсидел за убийство, хотя вина его не вполне доказана.
Средний брат - Митька - инвалид, "легкотрудник". Праведник.
Младший брат - Петр - буйный во хмелю алкаш.

"Ой, вы, гуси, вы, серые гуси, расскажите, где доля моя ?" - "папкина песня", которую поют братья и в застолье, и наедине с собой. Лейтмотив фильма и судеб его героев.
Разошлись пути братьев, но у каждого осталась в памяти та уходящая вдаль дорога, по которой гордо шагает отец с тремя сынами-красавцами под песню о "серых гусях"...

7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 1991
Премьера в России 15 декабря 1991
Премьера в мире 10 августа 1991
Возраст 12+
Режиссер
Лидия Боброва
В ролях
Вячеслав Соболев
Юрий Бобров
Василий Фролов
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Ой, вы, гуси 2 постера
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Ой, вы, гуси

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