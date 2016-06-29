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Постер фильма Лихорадка джунглей
6.6
Киноафиша Фильмы Лихорадка джунглей
6.6

Лихорадка джунглей

, 1991
Jungle Fever
США / мелодрама, комедия / 18+
Постер фильма Лихорадка джунглей
6.6

О фильме

Жил-был преуспевающий архитектор по имени Флиппер Пьюрифай. Все в жизни Флиппера складывалось как надо: красавица-жена, интересная работа, преданные друзья… О чем, казалось бы, еще можно мечтать молодому, привлекательному человеку? Но все разительными образом изменилось в тот момент, когда в офисе Флиппера появилась новая сотрудница — очаровательная Энджи. Бастионы верного мужа пали, и чернокожий счастливчик Флиппер сдался на милость белолицей победительнице, буквально утонув в ее прекрасных глазах. То была встреча с самой Судьбой, но госпожа эта никогда и ничего не гарантирует…

В ролях

Уэсли Снайпс
Уэсли Снайпс
Flipper Purify
Аннабелла Шиорра
Angie Tucci
Спайк Ли
Спайк Ли
Cyrus
Осси Дэвис
The Good Reverend Doctor Purify
Руби Ди
Lucinda Purify
Сэмюэл Л. Джексон
Сэмюэл Л. Джексон
Gator Purify
Лонетт МакКи
Drew
Энтони Куинн
Энтони Куинн
Lou Carbone
Джон Туртурро
Джон Туртурро
Paulie Carbone
Холли Берри
Холли Берри
Фрэнк Винсент
Mike Tucci
Режиссер Спайк Ли
Сценарист Спайк Ли
Композитор Теренс Бланчард
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 12 минут
Год выпуска 1991
Премьера в мире 16 мая 1991
Дата выхода
5 июня 1991 Россия 16+
26 сентября 1991 Австралия
7 июня 1991 Бразилия 18
5 июня 1991 Казахстан
7 июня 1991 США
5 июня 1991 Украина
6 сентября 1991 Швеция
MPAA R
Бюджет $14 000 000
Сборы в мире $43 882 682
Производство Universal Pictures, 40 Acres & A Mule Filmworks
Другие названия
Jungle Fever, Fiebre de amor y locura, A Febre da Selva, Džiunglių karštligė, Dzsungelláz, Febbre della giungla, Febra Iubirii, Febre da Selva, Fiebre salvaje, Horečka Džungle, Malaria, Orman Ateşi, Pyretos zouglas, Tropická Horečka, Tropikalna gorączka, Viidakkokuume, Ο πυρετός της ζούγκλας, Лихорадка джунглей, Треска в джунглата, ジャングル・フィーバー, 叢林熱

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 14 голосов
6.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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Новости о фильме

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