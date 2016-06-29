Жил-был преуспевающий архитектор по имени Флиппер Пьюрифай. Все в жизни Флиппера складывалось как надо: красавица-жена, интересная работа, преданные друзья… О чем, казалось бы, еще можно мечтать молодому, привлекательному человеку? Но все разительными образом изменилось в тот момент, когда в офисе Флиппера появилась новая сотрудница — очаровательная Энджи. Бастионы верного мужа пали, и чернокожий счастливчик Флиппер сдался на милость белолицей победительнице, буквально утонув в ее прекрасных глазах. То была встреча с самой Судьбой, но госпожа эта никогда и ничего не гарантирует…
|5 июня 1991
|Россия
|16+
|26 сентября 1991
|Австралия
|7 июня 1991
|Бразилия
|18
|5 июня 1991
|Казахстан
|7 июня 1991
|США
|5 июня 1991
|Украина
|6 сентября 1991
|Швеция