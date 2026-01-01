Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Безумная Лори

Безумная Лори

Bezumnaya Lori 18+
О фильме

В провинциальном английском городке живет маленькая девочка Мэри вместе со своим отцом Эндрю, после смерти жены ставшим замкнутым и даже жестоким человеком. Однажды у девочки заболевает ее любимая кошка. Отец, ветеринар по профессии, лечить ее отказывается и даже втайне желает ее смерти. И тогда приходится обратиться к колдунье Лори, которую многие здесь считают безумной. На самом же деле это красивая молодая женщина, от природы владеющая чудесным даром. После знакомства с ней что-то новое откроет для себя отец девочки – он поймет, что, может быть, сам того не желая, в последнее время приносил близким людям только боль.

Страна СССР
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 1991
Премьера в мире 1 июня 1991
Дата выхода
1 июня 1991 Россия 0+
Производство Глобус, Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Bezumnaya Lori, Безумная Лори
Режиссер
Леонид Нечаев
В ролях
Юозас Будрайтис
Юозас Будрайтис
Виктор Плют
Юрий Катин-Ярцев
Юрий Катин-Ярцев
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.3
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
Отзывы о фильме

