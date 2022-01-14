Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мой личный штат Айдахо Мой личный штат Айдахо
Киноафиша Фильмы Мой личный штат Айдахо
My Own Private Idaho

Мой личный штат Айдахо, 1991

1991 / США
7.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Родители бросили Майка Уотерса, когда он был еще ребенком. Скотт Фэйвор вырос в состоятельной семье, его отец - никто иной как мэр города. Несмотря на столь разные судьбы, оба героя занимаются проституцией и ведут эпатажный образ жизни. Однажды друзьям приходит в голову мысль отправиться в штат Айдахо, где прошло детство Майка, и разыскать его мать. Поиски займут намного больше времени, чем герои ожидали изначально. Один из них в пути встретит свою любовь, а второй - останется в одиночестве с разбитым сердцем…

  • В одной из сцен на фоне звучит песня Too Many Colours группы Aleka’s Attic, основателем и лидером которой был Ривер Феникс. 
  • Ривер Феникс отсутствовал на нью-йоркской премьере фильма. Актер не любил летать самолетом, предпочитая поезда и автомобили. Однако, отправившись в путь наземным транспортом, он не рассчитал время и не успел приехать в Нью-Йорк к началу мероприятия. 
  • Создатели фильма были вынуждены несколько раз прервать съемки. В первый раз - когда Ривер Феникс снимался в подростковой драме “Дурацкое пари” (1991), а во второй раз - когда Киану Ривз играл в боевике “На гребне волны” (1991).
  • Режиссер фильма Гас Ван Сент появился в кадре в эпизодической роли портье.

История двух хастлеров (гомосексуалистов-проститутов) - Майка и Скотта, пустившихся в путешествие в поисках матери Майка из Портланда на малую родину Майка - в Айдахо, потом в Италию и назад в Портланд, Орегон.

7.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 1991
Премьера в России 20 июля 1991
Премьера онлайн 15 января 1992
Премьера в мире 1 февраля 1991
Возраст 18+
Режиссер
Гас Ван Сент
Гас Ван Сент
В ролях
Киану Ривз
Киану Ривз
Ривер Феникс
Ривер Феникс
Джеймс Руссо
Родни Харви
Кьяра Казелли
Кьяра Казелли
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Том на ферме
Том на ферме (2013)
7.5
Сломанные цветы
Сломанные цветы (2005)
7.071429
Меньше нуля
Меньше нуля (1987)
7.928571
Ты осветила жизнь мою
Ты осветила жизнь мою (1977)
4.769231
Смоки и Бандит
Смоки и Бандит (1977)
7
Необычный день
Необычный день (1977)
6.3333335
Эквус
Эквус (1977)
7.181818
Фильм находится в подборках
Фильмы про гомосексуалов Фильмы про гомосексуалов
Постер фильма Мой личный штат Айдахо 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
10 самых необычных фильмов по Шекспиру: от «Короля Льва» до «Тромео и Джульетты» 14 января на Apple TV+ выходит фильм Джоэла Коэна «Трагедия Макбета», основанный на пьесе «Макбет» Шекспира. Киноафиша вспоминает особенно интересные экранизации произведений великого драматурга.
Написать
14 января 2022 18:28
Гарри Стайлс и Билли Айлиш появятся в мини-сериале от Gucci Проект приурочен к онлайн-фестивалю бренда.
Написать
6 ноября 2020 12:02
Все новости фильма
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
Приложение киноафиши