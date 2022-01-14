Мой личный штат Айдахо, 1991

Родители бросили Майка Уотерса, когда он был еще ребенком. Скотт Фэйвор вырос в состоятельной семье, его отец - никто иной как мэр города. Несмотря на столь разные судьбы, оба героя занимаются проституцией и ведут эпатажный образ жизни. Однажды друзьям приходит в голову мысль отправиться в штат Айдахо, где прошло детство Майка, и разыскать его мать. Поиски займут намного больше времени, чем герои ожидали изначально. Один из них в пути встретит свою любовь, а второй - останется в одиночестве с разбитым сердцем…