«Сделай счастливое лицо»: в «Томе и Джерри» есть внезапная отсылка к «Джокеру» Феникса — таким злодея вы точно не видели

Сегодня исполнилось бы 115 лет Уильяму Ханне — человеку, который подарил миру самую знаменитую анимационную дуэль всех времен. «Том и Джерри» пережили киностудии, войны и смену поколений — и до сих пор умудряются подмигивать современности. Вот, например, вы знали, что в фильме «Том и Джерри» 2021 года спрятана отсылка к… «Джокеру» с Хоакином Фениксом? И еще к десяткам других знаменитых картин.

Все происходит в первые минуты, когда Том приезжает покорять Нью-Йорк. На фоне мелькает рекламный щит — и на нем кто-то уж больно знакомый. Это Друпи — старый приятель студии MGM, медлительный и всегда унылый пес с вечной фразой «That makes me mad!».

Только вот на билборде он наряжен не как обычно, а точь-в-точь как Артур Флек — красный костюм, клоунский макияж, даже слоган «Put on a happy face» из Joker красуется рядом. И да, у Друпи вместо зеленых волос — ярко-рыжие, но узнается эта пасхалка безошибочно.

На первый взгляд, что общего у депрессивного триллера Филлипса и доброй старой анимации про кота и мышь? Но ответ прост — студия Warner Bros. А Нью-Йорк — родной брат мрачного Готэма. Так что привет от Джокера в мультяшной вселенной выглядит неожиданно логично.

Сам Друпи, кстати, не так уж далек от Артура Флека. Он тоже чужой среди своих, вечно обиженный и недооцененный. Но стоит вывести его из себя — и от милого песика мало что остается. Так что пусть Том мечтает о карьере пианиста, Джерри строит козни, а где-то на заднем плане пес-Джокер напоминает: если жизнь зажала в тиски со всех сторон — притворись, что улыбаешься. И готовься мстить.

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