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Постер фильма Поцелуй перед смертью
5.7
Киноафиша Фильмы Поцелуй перед смертью
5.7

Поцелуй перед смертью

, 1991
A Kiss Before Dying
США, Великобритания / криминал, детектив, триллер / 18+
Постер фильма Поцелуй перед смертью
5.7

О фильме

Такие целеустремленные люди, как Джонатан Корлисс, встречаются редко. Этот молодой человек владеет мощным арсеналом качеств для достижения любой цели. Джонатан — привлекателен, терпелив, хитер и хладнокровен. И самое главное — у него есть блестящий план, который вынашивался долгие годы.

План, который откроет Джону двери к огромному богатству. План, который ни при каких обстоятельствах не может дать «осечку». И поверьте, Джонатан не остановится ни перед чем! Даже, если ему придется Вас убить…

В ролях

Шон Янг
Шон Янг
Dorothy Carlsson
Мэтт Диллон
Мэтт Диллон
Jonathan Corliss
Макс фон Сюдов
Макс фон Сюдов
Thor Carlsson
Джеймс Бонфанти
Young Jonathan
Сара Келлер
Lecturer
Марта Геман
Patricia Farren
Лия Чанг
Shoe Saleslady
Ивет Эдельхарт
Screaming Lady
Джим Файф
Terry Dieter
Лачиль Карл
Лачиль Карл
Reporter
Режиссер Джеймс Дирден
Сценарист Айра Левин, Джеймс Дирден
Композитор Говард Шор
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Великобритания
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1991
Премьера в мире 26 апреля 1991
Дата выхода
26 апреля 1991 Россия 16+
14 июня 1991 Великобритания
20 июня 1991 Германия
26 апреля 1991 Казахстан
26 апреля 1991 США
20 сентября 1991 Турция
26 апреля 1991 Украина
19 июня 1991 Франция
MPAA R
Бюджет $15 000 000
Сборы в мире $15 429 177
Производство Universal Pictures, Initial Pictures, Kellgate Limited
Другие названия
A Kiss Before Dying, Un beso antes de morir, Der Kuß vor dem Tode, Un baiser avant de mourir, Bésame antes de morir, Een kus voor je sterft, En kyss före döden, Ena fili prin pethaneis, Et kys før døden, Halálcsók, Ölüm Öpücüğü, Pocałunek przed śmiercią, Suudelma ennen kuolemaa, Um Beijo Antes de Morrer, Um Beijo ao Morrer, Um Beijo Para a Morte, Un bacio prima di morire, Ένα φιλί πριν πεθάνεις, Поцелуй перед смертью, 孽吻, 死の接吻（1991）, 死前之吻

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 12 голосов
5.7 IMDb

Отзывы о фильме

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