Такие целеустремленные люди, как Джонатан Корлисс, встречаются редко. Этот молодой человек владеет мощным арсеналом качеств для достижения любой цели. Джонатан — привлекателен, терпелив, хитер и хладнокровен. И самое главное — у него есть блестящий план, который вынашивался долгие годы.

План, который откроет Джону двери к огромному богатству. План, который ни при каких обстоятельствах не может дать «осечку». И поверьте, Джонатан не остановится ни перед чем! Даже, если ему придется Вас убить…