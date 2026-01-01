Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Обман
6.5 Рейтинг IMDb: 6.2
Обман

Обман

Deceived 18+
О фильме

Очаровательная Адриан Сандерс все шесть лет своего брака думала, что ей невероятно повезло с мужем. Но шестилетняя семейная идиллия внезапно обрывается настоящим кошмаром. После ряда странных происшествий гибнет в автокатастрофе супруг героини. А потом она выясняет, что человек по имени Джек Сандерс умер еще 16 лет назад… Перед напуганной Адриан начинают проступать такие угрюмые тайны из прошлого Джека, которые способны погубить ее настоящее. Не в силах перестать задавать опасные вопросы, она открывает тем самым шкатулку Пандоры…

Страна США
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 1991
Премьера в мире 27 сентября 1991
Дата выхода
27 сентября 1991 Россия 16+
27 сентября 1991 Бразилия
3 апреля 1992 Великобритания 15
13 мая 1992 Германия
20 мая 1992 Греция
27 сентября 1991 Казахстан
27 сентября 1991 США
11 декабря 1992 Турция
27 сентября 1991 Украина
MPAA PG-13
Сборы в мире $28 738 096
Производство Touchstone Pictures, Silver Screen Partners IV
Другие названия
Deceived, El engaño, Prevarena, Aldanış, Doppio inganno, Enganada, Engañada, Enganyada, Ført bag lyset, Getäuscht, Iskaldt bedrag, Kunnes kuolema erottaa, Me dipli taftotita, Megcsalatva, O Engano, Oszukana, Podvedená, Tills döden skiljer oss åt, Trahie, Trompée, Διπλή ταυτότητα, Με διπλή ταυτότητα, Измамена, Обман, 幸せの向う側, 觸目驚心
Режиссер
Дэмиэн Харрис
В ролях
Голди Хоун
Голди Хоун
Джон Херд
Джон Херд
Дэймон Редферн
Робин Бартлетт
Робин Бартлетт
Эшли Пелдон
Эшли Пелдон
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.5
11 голосов
6.2 IMDb
Отзывы о фильме

Цитаты
Adrienne Saunders Я- я правда извиняюсь, обычно я бы вас не тревожила, но мне просто нужно это ожерелье именно сегодня.
Carol Gingold Нет! Она сказала, что я могу его взять!
Mrs. Gingold Я знаю, дорогая, но ожерелье — это не игрушка, и...
Carol Gingold Папа!
[убегает из комнаты]
Carol Gingold Она сказала, что я могу его взять, а теперь хочет назад!
Mr. Gingold Для Кэрол это очень запутанно, миссис Сондерс.
Adrienne Saunders Я понимаю вас, мистер Джинголд, но это очень ценное украшение.
Mr. Gingold Я понимаю, как тебе тяжело, Кэрол. Очень тяжело, когда взрослые поступают несправедливо.
[смотрит на Адриенн с неодобрением]
Mr. Gingold Но надо принять, что в жизни такое случается...
Adrienne Saunders [берёт ожерелье] Ох, чёрт побери! Тут кто-нибудь вообще за что-то отвечает?
Кадры из фильма
