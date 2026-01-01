Adrienne Saunders Я- я правда извиняюсь, обычно я бы вас не тревожила, но мне просто нужно это ожерелье именно сегодня.

Carol Gingold Нет! Она сказала, что я могу его взять!

Mrs. Gingold Я знаю, дорогая, но ожерелье — это не игрушка, и...

Carol Gingold Папа!

[убегает из комнаты]

Carol Gingold Она сказала, что я могу его взять, а теперь хочет назад!

Mr. Gingold Для Кэрол это очень запутанно, миссис Сондерс.

Adrienne Saunders Я понимаю вас, мистер Джинголд, но это очень ценное украшение.

Mr. Gingold Я понимаю, как тебе тяжело, Кэрол. Очень тяжело, когда взрослые поступают несправедливо.

[смотрит на Адриенн с неодобрением]

Mr. Gingold Но надо принять, что в жизни такое случается...