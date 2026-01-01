Отзывы о фильме
Очаровательная Адриан Сандерс все шесть лет своего брака думала, что ей невероятно повезло с мужем. Но шестилетняя семейная идиллия внезапно обрывается настоящим кошмаром. После ряда странных происшествий гибнет в автокатастрофе супруг героини. А потом она выясняет, что человек по имени Джек Сандерс умер еще 16 лет назад… Перед напуганной Адриан начинают проступать такие угрюмые тайны из прошлого Джека, которые способны погубить ее настоящее. Не в силах перестать задавать опасные вопросы, она открывает тем самым шкатулку Пандоры…
|27 сентября 1991
|Россия
|16+
|27 сентября 1991
|Бразилия
|3 апреля 1992
|Великобритания
|15
|13 мая 1992
|Германия
|20 мая 1992
|Греция
|27 сентября 1991
|Казахстан
|27 сентября 1991
|США
|11 декабря 1992
|Турция
|27 сентября 1991
|Украина