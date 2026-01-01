Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Действие фильма происходит в Джорджии в 1949 году. Лавочник Пэрис Траут-убеждённый расист, неспособный измениться. Наконец, его ненависть находит выход:он жестоко убивает сестру и мать чернокожего, не расплатившегося с ним по счёту. Во время ареста он сильно удивлён и разозлён: «За что?». Его Адвокат Гарри Сигрейв довольно успешно защищает его в суде однако вскоре сам оказывается под арестом по подозрению в махинациях и аферах вместе со своей любовницей и женой Траута Ханной.
|20 апреля 1991
|Россия
|18+
|20 апреля 1991
|Казахстан
|12 марта 2004
|США
|20 апреля 1991
|Украина