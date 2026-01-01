Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Пэрис Траут
1 постер
Пэрис Траут

Пэрис Траут

Paris Trout 18+
О фильме

Действие фильма происходит в Джорджии в 1949 году. Лавочник Пэрис Траут-убеждённый расист, неспособный измениться. Наконец, его ненависть находит выход:он жестоко убивает сестру и мать чернокожего, не расплатившегося с ним по счёту. Во время ареста он сильно удивлён и разозлён: «За что?». Его Адвокат Гарри Сигрейв довольно успешно защищает его в суде однако вскоре сам оказывается под арестом по подозрению в махинациях и аферах вместе со своей любовницей и женой Траута Ханной.

Страна США
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 1991
Премьера в мире 20 апреля 1991
Дата выхода
20 апреля 1991 Россия 18+
20 апреля 1991 Казахстан
12 марта 2004 США
20 апреля 1991 Украина
MPAA R
Производство Palace Pictures, Viacom
Другие названия
Paris Trout, Bütün Hayatı Suçtu, Crimes sans remords, Il cuore nero di Paris Trout, Mies nimeltä Paris Trout, O misallodoxos, Rage, Sua Vida Foi um Crime, Tollwütig, Veszettség, Парис Траут, Пэрис Траут, パリス・トラウト
Режиссер
Стивен Джилленхол
Стивен Джилленхол
В ролях
Деннис Хоппер
Деннис Хоппер
Барбара Херши
Барбара Херши
Эд Харрис
Эд Харрис
Рэй МакКиннон
Рэй МакКиннон
Тина Лиффорд
Рейтинг фильма

6.4
Оцените 14 голосов
6.4 IMDb
Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Цитаты
Mary Sayers Нет, сэр. Я сказала правду о том, что было. Теперь вы можете представить это как угодно. Но я рассказала, как всё произошло.
Harry Seagraves Да, ну, с вашим позволением, мисс Сайерс. Именно для этого мы и вызвали присяжных — чтобы они приняли решение.
Mary Sayers Нет, сэр. Они не решают, что произошло. Это уже выяснено. Им только решать, будут ли они что-то с этим делать.
