Небеса обетованные, 1991

Действие трагикомедии Эльдара Рязанова разворачивается в Москве периода перестройки. В центре истории оказываются несколько бездомных пожилых людей, оказавшихся в буквальном смысле на городской свалке, неподалеку от Курского вокзала. Но и тут героям не скрыться от ударов судьбы: местные власти решают лишить их даже такого места обитания, чтобы построить на месте свалки завод.
Трагикомическая история о бездомных людях, живущих на городской свалке, об их судьбах, радостях и горестях. Они борются за место под солнцем с городскими властями, отстаивая свое право жить на земле не страшась даже танков, посланных чиновниками…