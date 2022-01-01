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Небеса обетованные Небеса обетованные
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Небеса обетованные, 1991

1991 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие трагикомедии Эльдара Рязанова разворачивается в Москве периода перестройки. В центре истории оказываются несколько бездомных пожилых людей, оказавшихся в буквальном смысле на городской свалке, неподалеку от Курского вокзала. Но и тут героям не скрыться от ударов судьбы: местные власти решают лишить их даже такого места обитания, чтобы построить на месте свалки завод.

  • Съемки картины прошли на настоящей свалке. Из-за крайне низкой температуры воздуха статисты отказывались выходить из съемочного автобуса, и актерам приходилось переодеваться за памятниками мастерской по изготовлению надгробий, которая располагалась рядом со свалкой.
  • Изначально роль Дмитрия Логинова (“Президента”), сыгранного Валентином Гафтом, должен был исполнить Георгий Бурков. Незадолго до съемок актер сломал бедро, и создатели картины решили снимать Буркова на костылях, так как по сюжету его герой все равно хромал. К несчастью, Георгий Иванович скончался на следующий день после операции.
  • В ходе съемок финальной сцены был задействован настоящий паровоз.
  • Сыгравшие в картине сожителей Михаил Филиппов и Наталья Гундарева в реальной жизни на самом деле являлись супругами.

Трагикомическая история о бездомных людях, живущих на городской свалке, об их судьбах, радостях и горестях. Они борются за место под солнцем с городскими властями, отстаивая свое право жить на земле не страшась даже танков, посланных чиновниками…

7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 1991
Премьера в России 1 января 1991
Премьера в мире 1 января 1991
Возраст 16+
Режиссер
Эльдар Рязанов
Эльдар Рязанов
В ролях
Лия Ахеджакова
Лия Ахеджакова
Валентин Гафт
Валентин Гафт
Олег Басилашвили
Олег Басилашвили
Ольга Волкова
Ольга Волкова
Леонид Броневой
Леонид Броневой
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Небеса обетованные 1 постер
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Небеса обетованные
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