Небеса обетованные, 1991

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о выходе в прокат Причины посмотреть Факты О фильме Действие трагикомедии Эльдара Рязанова разворачивается в Москве периода перестройки. В центре истории оказываются несколько бездомных пожилых людей, оказавшихся в буквальном смысле на городской свалке, неподалеку от Курского вокзала. Но и тут героям не скрыться от ударов судьбы: местные власти решают лишить их даже такого места обитания, чтобы построить на месте свалки завод. Развернуть Съемки картины прошли на настоящей свалке. Из-за крайне низкой температуры воздуха статисты отказывались выходить из съемочного автобуса, и актерам приходилось переодеваться за памятниками мастерской по изготовлению надгробий, которая располагалась рядом со свалкой.

Изначально роль Дмитрия Логинова (“Президента”), сыгранного Валентином Гафтом, должен был исполнить Георгий Бурков. Незадолго до съемок актер сломал бедро, и создатели картины решили снимать Буркова на костылях, так как по сюжету его герой все равно хромал. К несчастью, Георгий Иванович скончался на следующий день после операции.

В ходе съемок финальной сцены был задействован настоящий паровоз.

Сыгравшие в картине сожителей Михаил Филиппов и Наталья Гундарева в реальной жизни на самом деле являлись супругами. Развернуть Трагикомическая история о бездомных людях, живущих на городской свалке, об их судьбах, радостях и горестях. Они борются за место под солнцем с городскими властями, отстаивая свое право жить на земле не страшась даже танков, посланных чиновниками… Развернуть 7.6 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2 Продолжительность 2 часа 5 минут Год выпуска 1991 Премьера в России 1 января 1991 Премьера в мире 1 января 1991 Возраст 16+ Режиссер Эльдар Рязанов В ролях Лия Ахеджакова Валентин Гафт Олег Басилашвили Ольга Волкова Леонид Броневой Все актеры и съемочная группа 1 постер

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