«Каждый из нас чего-то боится»: но не каждый пройдет этот тест — вспомните экранизацию Стивена Кинга по цитате

Стивен Кинг — мастер леденящих кровь историй, а его книги уже несколько десятилетий вдохновляют режиссеров на создание культовых фильмов и сериалов. В этом тесте вам предстоит угадать экранизации по знаменитым цитатам.

Мы собрали пять самых узнаваемых работ, которые давно стали классикой жанра. Здесь будут и мрачные психологические триллеры, и сверхъестественные ужасы, и даже драмы с элементами мистики. Проверьте, насколько хорошо вы помните эти кадры и диалоги.

Не переживайте, если какие-то моменты покажутся сложными — даже поклонники Кинга иногда путают его вселенные. Главное — получить удовольствие от игры и, возможно, открыть для себя что-то новое в знакомых сюжетах. Вперёд!

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