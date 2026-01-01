Когда к супругам Бену и Лили на несколько недель приезжает десятилетний сынишка их друзей, от них требуется лишь обходительность и гостеприимство. Но присутствие этого жизнерадостного и неугомонного ребенка потребовало гораздо больше — всех их душевных сил и стойкости.

Ведь семья так и не смогла пережить личную драму — смерть единственного сына. Их гость становится источником непрекращающейся боли. Он может невольно подтолкнуть Бена и Лили к пропасти…или показать новый светлый горизонт.