Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Когда к супругам Бену и Лили на несколько недель приезжает десятилетний сынишка их друзей, от них требуется лишь обходительность и гостеприимство. Но присутствие этого жизнерадостного и неугомонного ребенка потребовало гораздо больше — всех их душевных сил и стойкости.
Ведь семья так и не смогла пережить личную драму — смерть единственного сына. Их гость становится источником непрекращающейся боли. Он может невольно подтолкнуть Бена и Лили к пропасти…или показать новый светлый горизонт.
|12 сентября 1991
|Россия
|12+
|19 июня 1992
|Великобритания
|7 мая 1992
|Германия
|12 сентября 1991
|Казахстан
|29 апреля 1992
|Нидерланды
|4 октября 1991
|США
|12 сентября 1991
|Украина
|22 мая 1992
|Швеция