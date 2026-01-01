Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Рай
Постер фильма Рай
6.7 Рейтинг IMDb: 6.7
Рай

Рай

Paradise 18+
О фильме

Когда к супругам Бену и Лили на несколько недель приезжает десятилетний сынишка их друзей, от них требуется лишь обходительность и гостеприимство. Но присутствие этого жизнерадостного и неугомонного ребенка потребовало гораздо больше — всех их душевных сил и стойкости.

Ведь семья так и не смогла пережить личную драму — смерть единственного сына. Их гость становится источником непрекращающейся боли. Он может невольно подтолкнуть Бена и Лили к пропасти…или показать новый светлый горизонт.

Страна США
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 1991
Премьера в мире 12 сентября 1991
Дата выхода
12 сентября 1991 Россия 12+
19 июня 1992 Великобритания
7 мая 1992 Германия
12 сентября 1991 Казахстан
29 апреля 1992 Нидерланды
4 октября 1991 США
12 сентября 1991 Украина
22 мая 1992 Швеция
MPAA PG-13
Сборы в мире $18 634 643
Производство Touchstone Pictures, Touchwood Pacific Partners 1, Grand Highway Productions
Другие названия
Paradise, Földi paradicsom, La strada per il paradiso, Memorias del paraíso, O Paraíso Está à Vista, Paradeisos, Paraíso, Raj odzyskany, Sommerparadies, Un lugar llamado paraíso, Рай, 愛に翼を
Режиссер
Мэри Агнес Донохью
В ролях
Мелани Гриффит
Мелани Гриффит
Дон Джонсон
Дон Джонсон
Элайджа Вуд
Элайджа Вуд
Тора Бёрч
Тора Бёрч
Шейла МакКарти
Шейла МакКарти
Все актеры и съемочная группа
