Отец невесты, 1991

Сценаристка Нэнси Мейерс рассказала в интервью изданию IndieWire, что Стив Мартин активно интересовался проектом еще до написания сценария.

Изначально Энни должна была сыграть Фиби Кейтс (“Гремлины”), но актриса покинула проект в связи с беременностью. Ее место заняла новичок в киноиндустрии Кимберли Уильямс. За роль Энни актриса была номинирована на премию MTV, но ее обошел Эдвард Ферлонг из “Терминатора 2”.

Дом, где по сюжету живут Бэнксы, – настоящий, и расположен он в Пасадене, Калифорния. По признанию владельцев Сары Брэдли и Дэниэла Спенса, фанаты не только осматривают дом снаружи, но и нередко делают его частью своих романтических историй – например, нередким явлением для хозяев становятся сцены предложения руки и сердца прямо на площадке перед их жилищем.

Стив Мартин рассказывал, что и он, и Дайан Китон привнесли в своих персонажей много личных черт.

На момент съемок Кирану Калкину было всего 9 лет. Роль брата главной героини стала для Кирана первой киноработой с репликами и фактически стала толчком для дальнейшей актерской карьеры.

Образ свадебного организатора Фрэнка Эггелхоффера, которого сыграл Мартин Шорт, был списан с Кевина Ли, специалиста по проведению свадеб для знаменитостей. Ли был очень польщен таким вниманием и высоко отзывался о том, насколько правдоподобно Шорт смог передать его характер.

По словам Кимберли Уильямс-Пейсли, роль Энни поспособствовала ее знакомству с будущим мужем. Кантри-певец Брэд Пейсли увидел Кимберли во второй части “Отца невесты” и пригласил актрису сняться в клипе на песню «I'm Gonna Miss Her». У молодых людей закрутился роман, и спустя какое-то время пара поженилась.

Фильм стал настолько популярным, что исполнители ролей жениха и невесты Джордж Ньюберн и Кимберли Уильямс-Пейсли снялись в образе пары для рекламы Hallmark.

Портал BeFrugal.com оценил стоимость свадьбы Энни в 249 323 доллара

Картина является ремейком одноименного фильма 1950 года в постановке Винсента Миннелли, отца Лайзы Миннелли. В основу оригинального”Отца невесты” легла популярна книга Эдварда Стритера. Главную роль исполнил Спенсер Трейси, а его дочь сыграла 17-летняя Элизабет Тэйлор. Картина получила три номинации на “Оскар” и была включен в топ 100 лучших комедий по версии Американского киноинститута.

Работа в “Отце невесты” 1950 года стала кинодебютом актера Тома Айриша. В 1990 году Айриш вернулся к роли Бена Бэнкса в ремейке Чарльза Шайера.

Актер Юджин Леви появляется и в этом фильме, и в “Отец невесты 2” (1995), но в каждом из них играет разных персонажей.