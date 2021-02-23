Главный герой – простой калифорниец из среднего класса Джордж Бэнкс – сбит с толку новостью о помолвке своей 22-летней дочери Энни: девушка лишь недавно закончила колледж и знакома со своим новоиспеченным женихом всего три месяца.
Помимо тревоги за дочку и синдрома опустевшего гнезда, Джорджу нужно свыкнуться еще и с тем, что его будущий зять Брайан – представитель весьма состоятельного семейства. А это означает, что свадьба отцу невесты влетит в копеечку. В конце концов герой сдается под напором жены Нины, дает свое благословение молодой паре и знакомится с родителями Брайана.
Пока подготовка к торжеству идет полным ходом, Джорджа не покидает мрачный настрой: роскошная свадьба с баснословно дорогим тортом и стаей лебедей кажется ему бессмыслицей и расточительством. День венчания стремительно приближается, а у Бэнкса в запасе остается все меньше и меньше самообладания.
“Отец невесты” 1991 года – ставшая киноклассикой комедия режиссера Чарльза Шайера со Стивом Мартином и Дайан Китон в главных ролях. Юную Энни Бэнкс сыграла дебютантка Кимберли Уильямс-Пейсли, а ее избранника – Джордж Ньюберн.
Сценаристка Нэнси Мейерс рассказала в интервью изданию IndieWire, что Стив Мартин активно интересовался проектом еще до написания сценария.
Изначально Энни должна была сыграть Фиби Кейтс (“Гремлины”), но актриса покинула проект в связи с беременностью. Ее место заняла новичок в киноиндустрии Кимберли Уильямс. За роль Энни актриса была номинирована на премию MTV, но ее обошел Эдвард Ферлонг из “Терминатора 2”.
Дом, где по сюжету живут Бэнксы, – настоящий, и расположен он в Пасадене, Калифорния. По признанию владельцев Сары Брэдли и Дэниэла Спенса, фанаты не только осматривают дом снаружи, но и нередко делают его частью своих романтических историй – например, нередким явлением для хозяев становятся сцены предложения руки и сердца прямо на площадке перед их жилищем.
Стив Мартин рассказывал, что и он, и Дайан Китон привнесли в своих персонажей много личных черт.
На момент съемок Кирану Калкину было всего 9 лет. Роль брата главной героини стала для Кирана первой киноработой с репликами и фактически стала толчком для дальнейшей актерской карьеры.
Образ свадебного организатора Фрэнка Эггелхоффера, которого сыграл Мартин Шорт, был списан с Кевина Ли, специалиста по проведению свадеб для знаменитостей. Ли был очень польщен таким вниманием и высоко отзывался о том, насколько правдоподобно Шорт смог передать его характер.
По словам Кимберли Уильямс-Пейсли, роль Энни поспособствовала ее знакомству с будущим мужем. Кантри-певец Брэд Пейсли увидел Кимберли во второй части “Отца невесты” и пригласил актрису сняться в клипе на песню «I'm Gonna Miss Her». У молодых людей закрутился роман, и спустя какое-то время пара поженилась.
Фильм стал настолько популярным, что исполнители ролей жениха и невесты Джордж Ньюберн и Кимберли Уильямс-Пейсли снялись в образе пары для рекламы Hallmark.
Портал BeFrugal.com оценил стоимость свадьбы Энни в 249 323 доллара
Картина является ремейком одноименного фильма 1950 года в постановке Винсента Миннелли, отца Лайзы Миннелли. В основу оригинального”Отца невесты” легла популярна книга Эдварда Стритера. Главную роль исполнил Спенсер Трейси, а его дочь сыграла 17-летняя Элизабет Тэйлор. Картина получила три номинации на “Оскар” и была включен в топ 100 лучших комедий по версии Американского киноинститута.
Работа в “Отце невесты” 1950 года стала кинодебютом актера Тома Айриша. В 1990 году Айриш вернулся к роли Бена Бэнкса в ремейке Чарльза Шайера.
Актер Юджин Леви появляется и в этом фильме, и в “Отец невесты 2” (1995), но в каждом из них играет разных персонажей.
Для дочери предстоящая свадьба — самое торжественное и волнующее событие в жизни. Для ее любящего отца — сумасшедший дом. Во-первых, он расстается со своим обожаемым ребенком. Во-вторых, с немалой суммой денег. В-третьих, ему приходится терпеть родственников со стороны жениха. От этого можно просто потерять рассудок. На свадьбе все были счастливы… кроме отца невесты.