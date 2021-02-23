В постели с врагом, 1991

Лора и Мартин женаты уже четыре года. Они похожи на счастливых и удачливых супругов. Но никто не знает, что Лора боится войти в дом, боится остаться с мужем наедине. Как только они переступают порог, Мартин превращается в агрессивного и придирчивого женоненавистника. И вот однажды Лора понимает, что лучше смерть, чем жизнь в постоянном страхе. Она инсценирует свою гибель и переезжает в маленький живописный городок, где все дышит спокойствием. Но идиллия длится недолго - жуткое прошлое опять врывается в ее жизнь.