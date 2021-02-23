Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
В постели с врагом В постели с врагом
Киноафиша Фильмы В постели с врагом
Sleeping With The Enemy

В постели с врагом, 1991

1991 / США
7.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Лора и Мартин женаты уже четыре года. Они похожи на счастливых и удачливых супругов. Но никто не знает, что Лора боится войти в дом, боится остаться с мужем наедине. Как только они переступают порог, Мартин превращается в агрессивного и придирчивого женоненавистника. И вот однажды Лора понимает, что лучше смерть, чем жизнь в постоянном страхе. Она инсценирует свою гибель и переезжает в маленький живописный городок, где все дышит спокойствием. Но идиллия длится недолго - жуткое прошлое опять врывается в ее жизнь.

7.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 1991
Премьера в России 4 февраля 1991
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 13 января 1991
Возраст 18+
Режиссер
Джозеф Рубин
В ролях
Джулия Робертс
Джулия Робертс
Патрик Берджин
Кевин Андерсон
Тони Абатемарко
Клодетт Невинс
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Поклонник
Поклонник (2015)
4.5384617
Обман
Обман (1991)
6.818182
Постер фильма В постели с врагом 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

В постели с врагом смотреть онлайн

В постели с врагом
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Поклонник
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
15 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма В постели с врагом
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
7 поучительных фильмов про абьюзивные отношения Редакция «Киноафиши» собрала семь лент, которые лучше других говорят о насилии в отношениях.
Написать
18 марта 2022 15:46
Все новости фильма
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Приложение киноафиши