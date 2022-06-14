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Выбор оружия
Киноафиша Фильмы Выбор оружия
Choix des armes, Le

Выбор оружия, 1981

1981 / Франция
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме
Типичный французский “поляр” о преследовании бандитов полицией трансформируется в столь же характерную для французского кино гангстерскую драму с элементами “мужской мелодрамы”, в которой каждый из героев расплачивается за избранную судьбу - даже в том случае, когда отказывается от “выбора оружия” и хочет решить всё мирно, без лишней крови. Нельзя удалиться в сторону, постараться забыть о своём прошлом и заново начать жизнь. Рок настигает там, где его вовсе не ждёшь - и важно лишь достойно и осмысленно выдержать этот поединок со смертью, исходом которого может быть также и обретение нового, прежде неведомого опыта жизни.
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 1981
Премьера в России 20 июня 1991
Премьера в мире 19 августа 1981
Режиссер
Ален Корно
В ролях
Жерар Депардье
Жерар Депардье
Мишель Галабрю
Ив Монтан
Ив Монтан
Жерар Ланвен
Жерар Ланвен
Катрин Денев
Катрин Денев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Выбор оружия 2 постера
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саундтрек фильма Выбор оружия
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