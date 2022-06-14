Выбор оружия, 1981

Типичный французский “поляр” о преследовании бандитов полицией трансформируется в столь же характерную для французского кино гангстерскую драму с элементами “мужской мелодрамы”, в которой каждый из героев расплачивается за избранную судьбу - даже в том случае, когда отказывается от “выбора оружия” и хочет решить всё мирно, без лишней крови. Нельзя удалиться в сторону, постараться забыть о своём прошлом и заново начать жизнь. Рок настигает там, где его вовсе не ждёшь - и важно лишь достойно и осмысленно выдержать этот поединок со смертью, исходом которого может быть также и обретение нового, прежде неведомого опыта жизни.

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