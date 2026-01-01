Catherine Scorsese Я помню, однажды у него был инжир. Он очень любил инжир. Моя мама терпеть его не могла. Зимой их нужно было очень тщательно укрывать, иначе они замерзали. Однажды зимой, когда он лазил по дереву — а ведь он уже старел — он упал с лестницы и поранился. Мама была в ярости. Сказала ему: «Пусть эти инжиры погибнут. Пусть больше никогда не цветут.» А потом, конечно, мама заболела и на следующую зиму умерла, а деревья так и не зацвели больше. Будто она их с собой забрала. Вот и всё.