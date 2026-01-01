Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Одни неприятности
5.9 Рейтинг IMDb: 5.2
Одни неприятности

Nothing But Trouble 18+
О фильме

Нью-йоркский журналист Крис и его сексапильная соседка Диана с эксцентричной парочкой из Бразилии едут в Атлантик-сити. По пути превышают скорость, пытаясь уйти от местной полиции. В этой дыре престарелый судья правит по феодальным законам и приговаривает за превышение скорости к смертной казни.

Страна США
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1991
Премьера в мире 14 февраля 1991
Дата выхода
15 февраля 1991 Россия 16+
23 августа 1991 Великобритания
28 февраля 1992 Германия
15 февраля 1991 Казахстан
14 февраля 1991 США
15 февраля 1991 Украина
MPAA PG-13
Бюджет $40 000 000
Сборы в мире $8 479 793
Производство Applied Action, Warner Bros.
Другие названия
Nothing But Trouble, Desviación: Valkenvania, Nada más que problemas, Tribunal fantôme, Valkenvania, Bara bekymmer, Baş Belası, El gran lío, Eszelős szívatás, Git, Kaistapäiden Kaupunki, Loucuras em Valkenvania, Masser af modgang, Nada Além de Problemas, Nic než trable, Nient'altro che guai, Pechowy weekend, Same kłopoty, Samo nevolja, Sve same nevolje, Trick House, Un détour en enfer, Un weekend de coşmar, Valkenvania - Die wunderbare Welt des Wahnsinns, Δέκα τόνοι μπελάδες, Само проблеми, Сплошные неприятности, 絶叫屋敷へいらっしゃい, 鬼屋24小時
Режиссер
Дэн Эйкройд
Дэн Эйкройд
В ролях
Чеви Чейз
Чеви Чейз
Дэн Эйкройд
Дэн Эйкройд
Джон Кэнди
Джон Кэнди
Деми Мур
Деми Мур
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

5.9
Оцените 12 голосов
5.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Цитаты
Мисс Пёрда [Крис закован в цепи, Элдона примеряет наряды перед ним] Элдона, ты же знаешь, что ему не положено видеть тебя в этот особенный день?
Крис Торн Особенный день? Это что, Хэллоуин?
Слушать
саундтрек фильма Одни неприятности
